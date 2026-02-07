Özel jetlerden hücreye: Ghislaine Maxwell’in cezaevi görüntüleri ortaya çıktı
Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden, çocuk cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından 20 yıl hapis cezası alan Ghislaine Maxwell’in New York’taki cezaevinde geçirdiği günlere ait görüntüler paylaşıldı. Maxwell’in daha sonra Teksas’taki düşük güvenlikli bir cezaevine nakledilmesi dikkat çekti.
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giyen, pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı ve davanın en kritik isimlerinden Ghislaine Maxwell'in cezaevindeki yaşamına ait güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı.Maxwell’in cezaevi görüntüleri ortaya çıktı
New York'ta tutuklu bulunduğu döneme ait görüntülerde Maxwell'in hücre içindeki günlük rutinleri ve huzursuz tavırları dikkat çekti.
HÜCREDEKİ GÜNLÜK YAŞAMI KAMERADA
1 Temmuz 2020 tarihli görüntülerde Maxwell'in turuncu cezaevi kıyafetiyle dar hücresinde dolaştığı, lavaboda temizlik yaptığı ve yatağını düzenlediği anlar yer aldı.
Küçük hücre içerisinde sık sık hareket ettiği görülen Maxwell'in bir bölümde okuma gözlüğüyle kitap okuduğu, zaman zaman esneyip yeniden yatağına uzandığı görüldü.
Söz konusu görüntüler, Maxwell'in geçmişte dünya liderleri, iş insanları ve ünlülerle birlikte poz verdiği; Epstein ile özel jetlerle dünyayı dolaştığı ve adasında vakit geçirdiği günlerden tamamen farklı bir tablo ortaya koydu.
EPSTEIN BELGELERİYLE AYNI DÖNEMDE YAYINLANDI
Görüntülerin ortaya çıkması, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin milyonlarca belgenin yeniden gündeme geldiği döneme denk geldi.
2021 yılında çocuk cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından suçlu bulunan Maxwell'in davası, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
ZORLU KOŞULLARIYLA BİLİNEN CEZAEVİ
Maxwell'in tutulduğu Brooklyn'deki cezaevi, ABD'nin en sorunlu hapishanelerinden biri olarak biliniyor. Eski cezaevi müdürü Cameron Lindsay, tesisi "ülkedeki en sorunlu cezaevlerinden biri" olarak tanımlamıştı.
Birçok yüksek profilli mahkûmun da bu cezaevinde tutulduğu belirtilirken, ABD'li sağlık CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ile devrik Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da aynı tesiste bulunduğu aktarıldı.
Maxwell'in tutukluluğu, yüksek profilli bağlantıları ve Epstein'le ilişkilendirilen suçlar nedeniyle yakından izlenmişti.
TEKSAS'A NAKLEDİLDİ, "CLUB FED" TARTIŞMASI
Söz konusu görüntülerin kaydedilmesinin ardından Maxwell'in, Teksas'taki daha düşük güvenlikli bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.
Kamuoyunda "Club Fed" olarak anılan bu tesisin, önceki cezaevine kıyasla daha rahat koşullara sahip olduğu iddia edildi. Maxwell'in yeni cezaevini "Alice Harikalar Diyarında"ya benzettiği aktarıldı.
Transfer sürecinin, Trump yönetimi döneminde Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Todd Blanche ile yürütülen görüşmelerin ardından gerçekleştiği belirtildi.
EPSTEIN İLE KARANLIK ORTAKLIK
Jeffrey Epstein'ın ölümünün ardından gözler eski partneri Maxwell'e çevrildi. Reşit olmayan kurbanları temin edip istismara hazırladığı iddiasıyla yargılanan Maxwell, jüri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ortak çevreler, Maxwell ile Epstein arasındaki ilişkinin birkaç yıl sürdüğünü, ancak Maxwell'in sonrasında da Epstein'le çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Mahkeme belgelerinde Maxwell'in, Epstein'in Palm Beach'teki malikanesinde "ev yöneticisi" olarak görev yaptığı, personel ve mali işleri yönettiği ifade edildi.
Epstein ise Maxwell'in ücretli bir çalışan değil "en iyi arkadaşı" olduğunu söylemişti. Mahkûmiyetinin ardından Maxwell, "Jeffrey Epstein ile tanışmış olmak hayatımın en büyük pişmanlığı" açıklamasını yaptı.
ÜNLÜ İSİMLERLE BAĞLANTILAR
Dava sürecinde Maxwell'in siyaset, iş dünyası ve eğlence sektöründen birçok isimle kurduğu bağlantılar da gündeme geldi.
Eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump ile aynı karelerde görüntülenmiş olması, davaya yönelik ilgiyi artıran unsurlar arasında yer aldı.
Mahkûmiyetinin ardından Maxwell, Trump yönetiminden af talebinde bulundu. Trump, Ekim ayında böyle bir yetkisi olduğunu söyleyerek "bakacağını" ifade etmişti.
EPSTEIN'İN HALA YAŞADIĞINA DAİR İDDİALAR
Sosyal medyada, Epstein'in tutuklu bulunduğu Manhattan Metropolitan Correctional Center'daki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmasına rağmen hâlâ hayatta olduğuna dair iddialar da yeniden gündeme geldi.
Bu iddialara, Epstein'e ait olduğu öne sürülen YouTube ve Fortnite kullanıcı adı "littlestjeff1" gerekçe gösterildi.
Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda, Epstein'in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığını gösteren belgelerde, "Fortnite Tracker" adlı sitede "littlestjeff1" adıyla kullanılan hesabın 3 Aralık 2023'te başlayan ve 8 Mart 2024'e kadar süren sezonda aktif olduğu öne sürüldü.
İddialar, söz konusu hesabın Epstein'in ölümünden dört yıl sonra İsrail'den kullanıldığına işaret ediyor.
"SANIRIM ONU DEĞİŞTİRDİLER"
Belgeler arasında, Epstein'in ölümünden dört gün sonrasını gösteren bir rapor da sosyal medyada şüphe uyandırdı. Mahkeme celbi üzerine hazırlandığı öne sürülen raporda, 10 Ağustos 2019 tarihine ait anonim bir ifadenin yer aldığı görüldü.
Söz konusu ifadede, "Dün gece 0415 sayımından sonra onu düz kelepçeleyip tekerlekli sandalyeyle revire götürdüler ama triyajdaki tek bir hemşire dahi onunla konuştuğunu söylemiyor. Sonra bir kamyonetin geldiğini öğrendik. Yargıç kararı yoksa hafta sonları tahliye yapmıyoruz. Sonrasında öğrendik ki tek kişilik hücreye alınmış ve kendini asmış. Mesele şu: Kamyonet kayıtlara giriş yapmadı ve plaka numarasını da kaydetmemişiz. Kapıdan içeri alan nöbetçinin dediğine göre kamyonetin arkasında yeşil asker üniformalı biri de varmış. Millet, şu anda titriyorum, sanırım onu değiştirdiler." denildi.
Bu ifadelerin, cezaevi görevlisi olduğu öne sürülen Roberto Grijalva'nın "4chan" adlı forumda yaptığı yorumla birebir örtüştüğü iddia edildi.
Ağustos 2019 tarihli belgelerde Grijalva'nın, Epstein'in ölümünden bir gün önce Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde nöbette olduğu da görüldü.