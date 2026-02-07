Özel jetlerden hücreye: Ghislaine Maxwell’in cezaevi görüntüleri ortaya çıktı

ZORLU KOŞULLARIYLA BİLİNEN CEZAEVİ

Maxwell'in tutulduğu Brooklyn'deki cezaevi, ABD'nin en sorunlu hapishanelerinden biri olarak biliniyor. Eski cezaevi müdürü Cameron Lindsay, tesisi "ülkedeki en sorunlu cezaevlerinden biri" olarak tanımlamıştı.

Birçok yüksek profilli mahkûmun da bu cezaevinde tutulduğu belirtilirken, ABD'li sağlık CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ile devrik Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da aynı tesiste bulunduğu aktarıldı.

Maxwell'in tutukluluğu, yüksek profilli bağlantıları ve Epstein'le ilişkilendirilen suçlar nedeniyle yakından izlenmişti.