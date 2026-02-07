Müzakere sonrası konuştu! ABD'nin olası saldırısı sonrası İran'dan net mesaj: "Bölgedeki üslerini hedef alırız"
İran ile ABD arasında Umman’da gerçekleşen nükleer müzakere sonrası, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den sert mesajlar geldi. Arakçi, uranyum zenginleştirmenin İran’ın hakkı olduğunu vurgulayarak oran konusunda anlaşmaya açık olduklarını söyledi, füze programının ise asla müzakere konusu olmayacağını belirtti. Olası bir saldırıya da dikkat çeken Arakçi, “ABD bize saldırırsa, bölgedeki askeri üslerini hedef alırız” uyarısında bulundu.
- İran ile ABD arasında Haziran 2025'teki saldırılar sonrası kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler Umman'da yeniden başladı.
- Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.
- Katar'da açıklama yapan Abbas Erakçi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin süreceğini ancak oran konusunda anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.
- İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin savunma kapasitesini ilgilendiren füzelerin asla müzakere konusu yapılmayacağını vurguladı.
- Erakçi, Washington yönetiminin olası bir saldırısı durumunda bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alacakları uyarısında bulundu.
İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.
Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.
ARAKÇİ MÜZAKERE SONRASI KONUŞTU
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, burada bir televizyon kanalına gündeme dair açıklamalar yaptı.
ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların İran'ın nükleer kapasitesini yok edemediğini savunan Arakçi, nükleer programın sürdürülebilirliği konusunda kararlılık mesajı verdi. Arakçi, "Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli, bu bizim hakkımızdır. Ancak zenginleştirme oranı konusunda bir anlaşmaya hazırız"ifadelerini kullandı.
"FÜZELER ASLA MÜZAKERE KONUSU DEĞİLDİR"
ABD ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelerin 'iyi bir başlangıç' olduğunu ifade eden Arakçi, buna rağmen iki ülke arasındaki güven sorununun aşılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Savunma kapasiteleri konusunda taviz vermeyeceklerini dile getiren Arakçi,"Füzeler asla müzakere konusu değildir. Bu konu tamamen bizim savunmamıza yönelik bir meseledir. Müzakerelerin her türlü tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmesi şarttır"açıklamasında bulundu.
"ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ ÜSLERİNİ HEDEF ALIRIZ"
Olası bir askeri müdahaleye ilişkin ABD'ye açık bir uyarıda bulunan Arakçi, İran'ın karşı stratejisinin sınırlarını da çizdi. ABD'nin doğrudan bir saldırı başlatması durumunda İran'ın vereceği karşılığa değinen Arakçi, "Washington'un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD'nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız" ifadelerini kullandı.