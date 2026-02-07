ABD dün masada bugün savaş gemisinde! Donald Trump'ın kurmayları Umman Denizi’ndeki Lincoln'de görüntülendi

CENTCOM, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Umman Denizi'nde konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da Witkoff ve Kushner'e İran yakınlarında görev yapan gemiye ziyaretlerinde eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, Cooper'ın "Amerikan halkı adına Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nda görev yapan denizcilerimiz ve deniz piyadelerimizle duyduğumuz büyük gururu paylaşıyorum. Göreve olan bağlılıkları ve profesyonellikleri, Orta Doğu'da ABD ordusunun hazırlık seviyesini ve gücünü sergiler nitelikte" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, taarruz grubunun bölgedeki deniz güvenliği ve istikrarın desteklenmesi amacıyla CENTCOM sorumluluk sahasında görev yaptığı belirtildi.

MÜZAKERE MASASINA OTURMUŞLARDI



Umman'ın arabuluculuğunda ABD ve İran cuma günü müzakere masasına oturdu. Maskat'taki ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar."dedi.

Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

ABD'nin gerekli adımı atacağını ama acele etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Trump, "Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var. İran'la çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'den oluşan ABD müzakere ekibinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmeyi "yüksek temsilciler" arasında yürütülen görüşmeler olarak tanımlayarak, "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor." dedi.