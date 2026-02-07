Kuzeyin kralı Fırtına! Samsunspor - Trabzonspor: 0-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Bordo mavililer, rakibini Paul Onuachu ve Ernest Muöçi'nin golleriyle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte yaşananlar...
- Trabzonspor, Süper Lig'de Samsunspor'u Medical Park Stadyumu'nda 3-0 mağlup etti.
- Paul Onuachu 23. dakikada ve ikinci yarıda olmak üzere iki gol atarak Trabzonspor'u galibiyete taşıdı.
- Ernest Muçi, Onuachu'nun ilk golünde asist yaptı ve uzatmalarda penaltıdan takımının üçüncü golünü kaydetti.
- Trabzonspor puanını 45'e yükselterek gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
- Maçta toplamda 3 gol ofsayt ve diğer gerekçelerle iptal edildi.
Fırtına, Ernest Muçi'nin asistinde kafayı vuran Paul Onuachu ile 23. dakikada 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi.
İkinci devrede Nijeryalı yıldız bir kez daha sahneye çıkarak farkı da ikiye yükseltti. Ernest Muçi uzatmalarda penaltıdan ağları havalandırıp skoru 3-0 olarak tayin etti.
Fatih Tekke ve öğrencileri, puanını 45'e yükseltirken gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası yayı üzerinden Ntcham'ın sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
15. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına ön çizgisine kadar gelen Oulai'nin şutunda top yandan dışarı gitti.
23. dakikada Muçi'nin soldan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda Satka'ya çarpan top filelere gitti. 0-1
38. dakikada Muçi'nin topuk pasında Onuachu'nun vuruşunda filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
41. dakikada Muçi'nin pasında penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa'nın şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçında tek değişiklik gerçekleştirdi. Bordo mavililerin deneyimli çalıştırıcısı, Oleksandr Zubkov'un yerine Mustafa Eskihellaç'ı tercih etti.
MUSTAFA SOLDA AUGUSTO SAĞDA
Geçen haftadan farklı tek isim olan Mustafa, sol kanatta görevlendirildi. Sağda ise Zubkov'un sakatlığı sonrası Felipe Augusto şans buldu.
ASRIN FELAKETİNE ÖZEL PANKART
İki takım oyuncuları, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremin 3. senesinde özel bir pankartla sahaya çıktı. Samsunspor ve Trabzonspor formalı futbolcular, felaketin gerçekleştiği şehirlerin ve tarihin yazılı olduğu siyah renkli çalışmayla tribünlerin önünde yer aldı.
ONUACHU YİNE ATTI
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Paul Onuachu, takımının Samsunspor maçında da ağları sarsmasını sağladı. Nijeryalı dev forvet, 23. dakikada fileleri havalandırdı ve Süper Lig'deki 14. golünü kaydetti.
İkinci yarıda da Umut Nayir'in asistiyle birlitke ikinci kez gol sevinci yaşayarak sayısını 15'e yükseltti.
MUÇİ'DEN 3. ASİST
Son dakikalarda attığı gollerle adından söz ettiren Ernest Muçi bu kez servisi yapan isim oldu. Arnavut orta saha, Paul Onuachu'nun golünde asist gerçekleştirdi ve bu alanda 3. katkısını yaptı.
Yıldız oyuncu uzatmalarda penaltıdan Okan kocuk'u mağlup edip gol sayısını 9'a yükseltti.
3 GOL SAYILMADI
Samsunspor ile Trabzonspor arasıdna oynanan maçta 3 gol iptal edildi. Konuk takım, Paul Onuachu ile iki kez attığı golün sevincini yaşayamazken ev sahibinde ise Cherif Ndiaye hakeme takıldı.