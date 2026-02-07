Kuzeyin kralı Fırtına! Samsunspor - Trabzonspor: 0-3 | MAÇ SONUCU

Paul Onauchu 14. golünü attı (AA) MUSTAFA SOLDA AUGUSTO SAĞDA Geçen haftadan farklı tek isim olan Mustafa, sol kanatta görevlendirildi. Sağda ise Zubkov'un sakatlığı sonrası Felipe Augusto şans buldu.

Paul Onuachu (AA) ASRIN FELAKETİNE ÖZEL PANKART İki takım oyuncuları, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremin 3. senesinde özel bir pankartla sahaya çıktı. Samsunspor ve Trabzonspor formalı futbolcular, felaketin gerçekleştiği şehirlerin ve tarihin yazılı olduğu siyah renkli çalışmayla tribünlerin önünde yer aldı.

Tim Jabol-Folcarelli (AA) ONUACHU YİNE ATTI Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Paul Onuachu, takımının Samsunspor maçında da ağları sarsmasını sağladı. Nijeryalı dev forvet, 23. dakikada fileleri havalandırdı ve Süper Lig'deki 14. golünü kaydetti. İkinci yarıda da Umut Nayir'in asistiyle birlitke ikinci kez gol sevinci yaşayarak sayısını 15'e yükseltti.

Thomas Reis (AA) MUÇİ'DEN 3. ASİST Son dakikalarda attığı gollerle adından söz ettiren Ernest Muçi bu kez servisi yapan isim oldu. Arnavut orta saha, Paul Onuachu'nun golünde asist gerçekleştirdi ve bu alanda 3. katkısını yaptı. Yıldız oyuncu uzatmalarda penaltıdan Okan kocuk'u mağlup edip gol sayısını 9'a yükseltti.