YPG’nin sır karargahları A Haber’de: Kilometrelerce uzanan tünellerde mayın tuzağı!
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında 15 günlük ateşkesin pazartesi sona ermesi beklenirken, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sahadaki son durumu aktardı; Suriye ordusunun konuşlandığı bölgeler, tünellerde yürütülen mayın ve patlayıcı temizliği ile sözde karargâhlar görüntülendi.
Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelere çevrildi. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında 15 günlük ateşkesin pazartesi günü sona ermesi beklenirken, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ bölgedeki son durumu aktardı.A Haber teröristlerin inlerini görüntüledi
SURİYE ORDUSUNUN KONUŞLANDIĞI NOKTALAR NETLEŞİYOR
Suriye hükümeti ile YPG arasındaki entegrasyon sürecine değinen Mehmet Geçgel, Suriye ordusunun konuşlanacağı noktalar ve entegrasyonun sahaya yansımasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ayn-El Arab'ın dış bölgelerinde Suriye ordusunun konuşlandığını aktaran Geçgel, "Hükümet, YPG'nin ağır silahları teslim etmesini istedi" bilgisini verdi.
TÜNELLERDE PATLAYICI VE MAYIN TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
15 günlük ateşkesin pazartesi sona ereceğini hatırlatan Geçgel, bölgede yoğun güvenlik ve temizlik çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, "Teröristlerin birçok noktaya kazmış olduğu tüneller var. Bu tünellerde patlayıcı ve mayın temizliği sürüyor. Suriye ordusu el yapımı patlayıcı ve mayınları aramaya devam ediyor" dedi.
TERÖRİSTLERİN SÖZDE KARARGAHLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan A Haber, teröristlerin kullandığı sözde karargâhları görüntüledi. Bölgedeki yapılardan birini yerinde inceleyen Mehmet Geçgel, "Teröristler dağların altına çok katlı karargahlar inşa etmiş. Bir taraftan bu karargahların altında sözde mühimmat depoları bulunuyor. Mağaranın içlerine kilit parke taşları ve fayans bile döşemişler" ifadelerini kullandı.
Kilometrelerce uzanan tünellerde tuzaklar tespit edildi
Görüntülerde, dağların altını oyarak inşa edilen karargahlara kamyonlarla giriş yapıldığı belirlendi. Sözde karargâhlarda konferans salonlarının dahi yer aldığı görülürken, YPG'ye ait terör tünelleri A Haber kameralarına yansıdı. Kilometrelerce uzanan tünellerde patlayıcı ve mayın tuzaklarının bulunduğu tespit edildi.