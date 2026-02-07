YPG’nin sır karargahları A Haber’de: Kilometrelerce uzanan tünellerde mayın tuzağı!

A Haber ekibi, YPG'nin dağların altına inşa ettiği ve içinde mühimmat depoları ile konferans salonları bulunan sözde karargahları görüntüledi.

Suriye hükümeti ile YPG arasındaki entegrasyon sürecine değinen Mehmet Geçgel, Suriye ordusunun konuşlanacağı noktalar ve entegrasyonun sahaya yansımasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ayn-El Arab'ın dış bölgelerinde Suriye ordusunun konuşlandığını aktaran Geçgel, "Hükümet, YPG'nin ağır silahları teslim etmesini istedi" bilgisini verdi.

TÜNELLERDE PATLAYICI VE MAYIN TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

15 günlük ateşkesin pazartesi sona ereceğini hatırlatan Geçgel, bölgede yoğun güvenlik ve temizlik çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, "Teröristlerin birçok noktaya kazmış olduğu tüneller var. Bu tünellerde patlayıcı ve mayın temizliği sürüyor. Suriye ordusu el yapımı patlayıcı ve mayınları aramaya devam ediyor" dedi.