ClubHouse Bebek’e uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: İşletmecisi Menderes Utku tutuklandı
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, gizli ortağı olduğu öne sürülen ClubHouse Bebek’e narkotik ekiplerince baskın düzenlendi, işletmeci Menderes Utku gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu tespit edilen ClubHouse Bebek'e polis baskını düzenlendi.
- Spor salonu ve restoran görünümündeki mekanda akşamları uyuşturucu ve fuhuş partileri yapıldığı iddiaları üzerine 100 polis ve narkotik köpekleriyle arama gerçekleştirildi.
- Dosyaya giren ifadelerde, Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara bu mekanda VIP üyelik sunduğu öne sürüldü.
- Operasyon sırasında suç unsuru bulunamasa da mekanın işletmecisi olan oyuncu Menderes Utku gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemleri tamamlanan Menderes Utku, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın tutuklanmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Dosyada yer alan yeni ifadeler ve dijital materyaller doğrultusunda, Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu tespit edilen Bebek'teki ClubHouse Bebek isimli spor salonu ve restorana polis baskını düzenlendi.
100 POLİS VE NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA
Ünlüler, iş insanları ve dizi oyuncularının uğrak mekânı olarak bilinen ClubHouse Bebek'e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gündüz saatlerinde operasyon yapıldı. Yaklaşık 100 narkotik polisi ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda mekânda kapsamlı arama gerçekleştirildi.
"AKŞAMLARI UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİ" İDDİASI
Soruşturma dosyasına giren yeni ifadelerde, üç aşamalı üyelik sistemiyle sadece üyelerin kabul edildiği mekânda; spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümlerinin bulunduğu, akşam saatlerinde ise uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği öne sürüldü. İfadelerde, Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'de düzenlenen partilere davet ettiği bazı kadınlara ClubHouse'ta "VIP üyelik" sunduğu da iddialar arasında yer aldı.
VIP PARTİLER VE UYUŞTURUCU KULLANIMI İDDİASI
Spor salonu ve restoran görünümü altında faaliyet gösterdiği belirtilen mekanda, akşamları özel VIP partiler düzenlendiği ve bu partilerde uyuşturucu kullanıldığı iddia edildi. Savcılık, söz konusu iddiaları dosyadaki tanık beyanları ve dijital incelemeler kapsamında değerlendiriyor.
İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI
Baskın sırasında mekânda yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Ancak soruşturma kapsamında ClubHouse isimli spor salonunun işletmecisi olan, Yeşilçam'da "Küçük Serseri" karakteriyle tanınan Menderes Utku gözaltına alındı. Utku'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın, elde edilen yeni delil ve ifadeler doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.
TUTUKLANDI
ClubHouse adlı mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı.