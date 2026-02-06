ClubHouse Bebek’e uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: İşletmecisi Menderes Utku tutuklandı

Spor salonu ve restoran görünümü altında faaliyet gösterdiği belirtilen mekanda, akşamları özel VIP partiler düzenlendiği ve bu partilerde uyuşturucu kullanıldığı iddia edildi. Savcılık, söz konusu iddiaları dosyadaki tanık beyanları ve dijital incelemeler kapsamında değerlendiriyor.

İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında mekânda yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Ancak soruşturma kapsamında ClubHouse isimli spor salonunun işletmecisi olan, Yeşilçam'da "Küçük Serseri" karakteriyle tanınan Menderes Utku gözaltına alındı. Utku'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, elde edilen yeni delil ve ifadeler doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

TUTUKLANDI

ClubHouse adlı mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı.