Trabzonspor otobüsüne 3. kez taşlı saldırı! Olay sonrası "Can güvenliğimiz tehlikede" açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Kocaeli ve Antalya'nın ardından Samsun'da da takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yapılana açıklamada;

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.