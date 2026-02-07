Trabzonspor otobüsüne 3. kez taşlı saldırı! Olay sonrası "Can güvenliğimiz tehlikede" açıklaması
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kafileyi taşıyan otobüse bu sezon 3. kez taşlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Bordo mavililerden yapılan açıklamada sporcu ve teknik heyetin can güvenliğinin tehlike altında olduğu ve artık bu durumun organize bir hal aldığı ifade edildi.
Trabzonspor Kulübü, Kocaeli ve Antalya'nın ardından Samsun'da da takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yapılana açıklamada;
"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.
Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.
Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.
Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.
Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
Kamuoyuna duyurulur."
ifadelerine yer verildi.