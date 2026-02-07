Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ardından çalışmalar yeni sezon için devam ediyor. Sarı lacivertliler, yaz aylarında kadrosuna katabilmek adına Pedro Ferreira'yı gündemine aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna önemli futbolcuları kattı. Kanarya, yazın da şampiyonluğa oynayabilecek ve Avrupa'da ses getirebilecek bir operasyonun düğmesine bastı.
UEFA LİSTESİ GÜNCELLENDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 play-off turundan devam edecek olan Fenerbahçe, turnuva öncesi güncellenen oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında verilen kadroda ara transfer döneminin ardından kullanabileceği üç değişiklik hakkını doldurdu.
Bu kapsamda devre arasında kadroya katılan Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kanté listeye dahil edildi. Yönetimin yaptığı tercih doğrultusunda yeni transferlerden Anthony Musaba ile Mert Günok ise UEFA listesine yazılmadı.
RAKİP NOTTINGHAM FOREST
Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 19 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat'ta City Ground'da yapılacak ve turu geçen ekip son 16 turuna yükselecek.
Teknik heyetin kadro tercihleri, özellikle orta saha rotasyonundaki yoğunluk ve yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle dikkat çekti. Guendouzi ve Kanté gibi tecrübeli isimlerin listeye eklenmesi, Avrupa hedefi doğrultusunda merkezde kalite ve fizik gücünü artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği güncel kadroda kaleciler Tarık Çetin, Ederson ve Engin Can Biterge yer aldı. Savunma hattında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Archie Brown bulunuyor.
Orta saha ve hücum rotasyonunda ise İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kanté, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif ve Dorgeles Nene yer alıyor.
ORTA SAHADA SON DAKİKA TRAFİĞİ
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'de orta saha planlamasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, Fred ile yollarını ayırma girişimlerinden sonuç alamayınca bu kez Edson Alvarez cephesinde nabız yokladı.
Transfer sürecinde öncelik N'Golo Kanté hamlesine verilirken, bu operasyonun uzaması Fred'in olası ayrılığını da doğrudan etkiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelse de süreç uzayınca yönetim bu planı askıya almak zorunda kaldı. Fred'in, kendisine gelen tekliflere rağmen kulüpten ayrılmama yönünde tavır alarak takımda kalmayı tercih ettiği öğrenildi.
ALVAREZ'E BEKLENMEDİK SORU
Kanté transferinin tamamlanmasının ardından orta sahadaki yabancı kontenjanı ve rotasyon yeniden gündeme geldi. Bu noktada Fenerbahçe yönetiminin, alternatif bir çıkış planı olarak Edson Alvarez'in menajeriyle temas kurduğu ve transfer perdesinin kapanmasına kısa süre kala Meksikalı oyuncuya ayrılık ihtimalinin sorulduğu iddia edildi.
Menajeri aracılığıyla yöneltilen "Ayrılmak ister misin?" sorusuna Alvarez'in net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdiği belirtilirken, bu yaklaşımın oyuncu cephesinde şaşkınlık yarattığı aktarıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sezon ortasında böyle bir ihtimalin gündeme gelmesinden rahatsız olduğu ve takımda kalma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.
PLANLAMA SIKINTISI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alvarez'in, teknik heyetin planlarında önemli bir rol üstlendiği biliniyor. Ancak Fred'in takımdan ayrılmaması ve Kanté transferi sonrası orta saha rotasyonunun kalabalıklaşması, yönetimi son anda farklı senaryoları değerlendirmeye itti.
Sonuç olarak hem Fred hem de Alvarez takımda kalırken, sarı-lacivertli yönetimin transfer döneminin son saatlerinde yaşadığı planlama sıkışıklığı da ortaya çıkmış oldu. Orta sahadaki rekabetin artmasıyla birlikte teknik direktör Domenico Tedesco'nun, kalan süreçte oyuncu sürelerini nasıl dengeleyeceği merak konusu haline geldi.
DURAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi feshedilen ve Zenit'e transfer olması beklenen Jhon Duran'ın ayrılığının perde arkasına dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. En-Nesyri ile yolların ayrılmasının hemen ardından Kolombiyalı santrforla da vedalaşan sarı-lacivertlilerde, ayrılık kararının yalnızca sportif performansla sınırlı olmadığı öğrenildi.
DENGELERİ BOZDU
22 yaşındaki golcünün, Suudi Arabistan'dan transfer edilirken disiplin sorunlarıyla gündeme gelmesi nedeniyle kulüp içinde baştan itibaren özel bir uyum sürecine alındığı ancak bu çabaların sonuç vermediği aktarıldı. Takıma adapte olması için teknik heyet ve yönetimin yoğun çaba harcadığı Duran'ın, özellikle son dönemde sergilediği tutum nedeniyle kulüp içi dengeleri bozduğu ifade edildi.
SARAN DEVREYE GİRDİ
Yeteneklerine güvenilen Duran'ı kazanmak için Başkan Sadettin Saran'ın da devreye girdiği ve oyuncunun Türkiye'ye geldiği dönemde yaşadığı konut sorununu bizzat çözerek moral vermeye çalıştığı kaydedildi. Ancak yapılan birebir görüşmelerin ve destek sürecinin, oyuncunun tutumunu değiştirmeye yetmediği öğrenildi.
KIRILMA NOKTASI: KONYASPOR MAÇI
Ayrılık sürecinde en kritik anın Konyaspor karşılaşması olduğu aktarıldı. Mücadele sırasında oyundan alındığında teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik el-kol hareketleri yapan genç futbolcunun bu tavrı, teknik heyetin sabrını taşıran son gelişme olarak değerlendirildi. Bu olayın ardından yönetim ve teknik kadro arasında yapılan değerlendirmelerde oyuncuyla yolların ayrılması yönünde görüş birliği oluştu.
YENİ ADRESİ RUSYA
Takım içindeki birçok oyuncunun da Duran'ın kadroda kalmasına sıcak bakmadığı ve genel atmosferin korunması adına ayrılık kararının hızlandırıldığı ifade edildi. Kulüp içindeki pozitif havayı olumsuz etkilediği düşünülen Kolombiyalı forvetle karşılıklı anlaşma yoluna gidilirken, oyuncunun yeni adresinin Rusya ekibi Zenit olması bekleniyor.
FRED İLE YOLLAR NEDEN AYRILMADI?
Ara transfer döneminde kadrosunu N'Golo Kanté hamlesiyle güçlendiren Fenerbahçe, orta sahadaki yabancı yoğunluğu nedeniyle Fred ile yollarını ayırmayı planlamıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin bu hedefi transfer penceresi kapanmadan gerçekleşmedi ve Brezilyalı oyuncu takımda kaldı.
KONTENJAN ENGEL OLDU
Yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak ve forvet hattına yeni bir takviye yapabilmek adına Fred'in ayrılığı üzerinde çalıştı. Bu planın temelinde, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez gibi bir santrfor hamlesi için kadroda boşluk yaratma isteği bulunuyordu. Ancak süreçte ortaya çıkan şartlar, ayrılığı fiilen imkânsız hale getirdi.
PALMEIRAS ŞART KOŞTU
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Fred, ülkesinin köklü kulüplerinden Palmeiras'a önerildi. Ancak Sao Paulo ekibi, 32 yaşındaki orta saha için bonservis ödemeye sıcak bakmadı. Palmeiras yönetimi, transferi yalnızca oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshedip serbest kalması durumunda değerlendirebileceğini bildirdi.
Bu şart, transferin önündeki en büyük engel oldu. Fenerbahçe'nin sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden bir oyuncuyu bedelsiz bırakması ekonomik açıdan mümkün görülmedi. Oyuncu tarafının da sözleşme feshi için kalan maaşını talep etmesi, taraflar arasında ortak bir çözüm bulunmasını zorlaştırdı. Böylece ocak ayında ayrılık gerçekleşmedi.
ORTA SAHADA YOĞUN REKABET
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıp Kanté'yi kadrosuna katarken orta sahadaki rekabeti de artırdı. Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, İsmail Yüksek ve Fred'in bulunduğu rotasyonda iki pozisyon için beş alternatif oluştu. Bu tablo, yönetimin kadro planlamasında Fred'i gözden çıkarma ihtimalini gündeme getirmişti.
YAZ AYINA KALDI
Buna rağmen transferin gerçekleşmemesiyle Brezilyalı oyuncu sezonun ikinci yarısına sarı-lacivertli kadroda devam etti. Palmeiras'ın ilgisinin tamamen sona ermediği, ancak somut adımın yaz transfer dönemine bırakıldığı belirtiliyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Fred söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Yaz transfer döneminde yabancı kontenjanı ve kadro planlaması yeniden şekillendiğinde Fred dosyasının tekrar açılması bekleniyor. Özellikle Brezilya pazarından gelebilecek tekliflerin, bu kez sürecin seyrini değiştirme ihtimali bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN RADARINDA PEDRO FERREIRA
Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen genç orta saha Pedro Ferreira, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu belirtilirken sarı-lacivertlilerin oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ifade edildi.
AJAX DA DEVREDE
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sao Paulo altyapısından yetişen Ferreira için Ajax da devrede. Ancak haberde, genç oyuncuya en ciddi ilgiyi gösteren kulübün Fenerbahçe olduğu ve İstanbul ekibinin yaz transfer döneminde resmi adım atmasının beklendiği aktarıldı.
YAZ DÖNEMİ İÇİN PLANLAMA
Ara transfer döneminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik hamleler kapsamında Güney Amerika pazarına yöneldiği biliniyor. Orta sahada potansiyelli ve yatırım değeri yüksek oyunculara odaklanan sarı-lacivertli yönetimin, Pedro Ferreira için scout raporlarını olumlu bulduğu konuşuluyor. Yaz aylarında yapılacak resmi teklifin transfer sürecinin seyrini belirlemesi bekleniyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI
Sao Paulo altyapısından A takıma yükselen Pedro Ferreira, henüz 18 yaşında olmasına rağmen profesyonel seviyede süre almaya başladı. Genç orta saha A takımda 3 resmi maçta forma giyerken kulüp bünyesinde toplam 33 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sao Paulo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferreira'nın uzun kontratı, transfer görüşmelerinde Brezilya ekibinin elini güçlendiren en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Buna karşın Avrupa'dan gelen yoğun ilgi, yaz transfer döneminde oyuncu için ciddi bir rekabet yaşanabileceğine işaret ediyor.