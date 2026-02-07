Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği güncel kadroda kaleciler Tarık Çetin, Ederson ve Engin Can Biterge yer aldı. Savunma hattında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Archie Brown bulunuyor. Orta saha ve hücum rotasyonunda ise İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kanté, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif ve Dorgeles Nene yer alıyor.

ORTA SAHADA SON DAKİKA TRAFİĞİ Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'de orta saha planlamasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, Fred ile yollarını ayırma girişimlerinden sonuç alamayınca bu kez Edson Alvarez cephesinde nabız yokladı. Transfer sürecinde öncelik N'Golo Kanté hamlesine verilirken, bu operasyonun uzaması Fred'in olası ayrılığını da doğrudan etkiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelse de süreç uzayınca yönetim bu planı askıya almak zorunda kaldı. Fred'in, kendisine gelen tekliflere rağmen kulüpten ayrılmama yönünde tavır alarak takımda kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

ALVAREZ'E BEKLENMEDİK SORU Kanté transferinin tamamlanmasının ardından orta sahadaki yabancı kontenjanı ve rotasyon yeniden gündeme geldi. Bu noktada Fenerbahçe yönetiminin, alternatif bir çıkış planı olarak Edson Alvarez'in menajeriyle temas kurduğu ve transfer perdesinin kapanmasına kısa süre kala Meksikalı oyuncuya ayrılık ihtimalinin sorulduğu iddia edildi. Menajeri aracılığıyla yöneltilen "Ayrılmak ister misin?" sorusuna Alvarez'in net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdiği belirtilirken, bu yaklaşımın oyuncu cephesinde şaşkınlık yarattığı aktarıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sezon ortasında böyle bir ihtimalin gündeme gelmesinden rahatsız olduğu ve takımda kalma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

PLANLAMA SIKINTISI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alvarez'in, teknik heyetin planlarında önemli bir rol üstlendiği biliniyor. Ancak Fred'in takımdan ayrılmaması ve Kanté transferi sonrası orta saha rotasyonunun kalabalıklaşması, yönetimi son anda farklı senaryoları değerlendirmeye itti. Sonuç olarak hem Fred hem de Alvarez takımda kalırken, sarı-lacivertli yönetimin transfer döneminin son saatlerinde yaşadığı planlama sıkışıklığı da ortaya çıkmış oldu. Orta sahadaki rekabetin artmasıyla birlikte teknik direktör Domenico Tedesco'nun, kalan süreçte oyuncu sürelerini nasıl dengeleyeceği merak konusu haline geldi.