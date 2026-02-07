Dünya devinin efsanesinden "Victor Osimhen'i alın" çağrısı!
İtalya futbolunun önemli isimlerinden, Juventus’un eski oyuncusu Fabrizio Ravanelli, siyah-beyazlı kulübün transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ravanelli, Juventus’un yaz transfer döneminde Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.
Juventus'un hücum hattını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ravanelli, Osimhen'in bu anlamda doğru profil olduğunu söyledi. Deneyimli futbol insanı, yaz aylarında transfer planlaması yapsaydı Osimhen gibi bir oyuncunun mutlaka gündeminde olacağını belirtti. Ravanelli, Juventus'un Osimhen'i transfer etmeye çalışması gerektiğini ve bu hamlenin teknik yapı açısından önemli olacağını ifade etti.
"SPALLETTI'NİN OYUN SİSTEMİNE ÇOK UYGUN"
Osimhen'in özelliklerine de değinen Ravanelli, Nijeryalı golcünün Luciano Spalletti'nin oyun anlayışıyla birebir örtüştüğünü vurguladı. Spalletti'nin yıldız forveti yakından tanıdığını ve oyuncudan en yüksek verimi nasıl alacağını bildiğini belirten Ravanelli, yıldız golcünün Juventus için ideal bir transfer olacağını dile getirdi.
OSIMHEN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Victor Osimhen'in saha içindeki etkisini detaylandıran Ravanelli, Nijeryalı futbolcunun hava toplarındaki etkinliğine, hızına ve savunma arkası koşularına dikkat çekti. Tecrübeli isim, Osimhen'in rakip savunmacılar üzerinde sürekli baskı kurduğunu ve bu yönüyle oyunun dengesini değiştirebilen bir forvet olduğunu ifade etti.
KOLO MUANI VE EN-NESYRI DEĞERLENDİRMESİ
Ravanelli, ara transfer döneminde Juventus'un gündemine gelen Randal Kolo Muani ve Youssef En-Nesyri hakkında da görüşlerini paylaştı. Kolo Muani'nin takıma katkı sağlayabilecek kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Ravanelli, Fransız futbolcunun kulübü ve ligi tanımasının önemli bir avantaj olabileceğini söyledi.
"EN-NESYRI JUVENTUS SEVİYESİNDE DEĞİL"
En-Nesyri konusunda ise net ifadeler kullanan Ravanelli, Faslı golcünün Juventus seviyesine uygun olmadığını savundu. En-Nesyri'nin takımın dengesini değiştirecek bir profil olmadığını belirten Ravanelli, böyle bir transfer yerine hiçbir oyuncunun alınmamasının daha doğru olacağını dile getirdi.
EN-NESYRI'NİN YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN
Ara transfer döneminde Everton ve Nottingham Forest ile de adı anılan Youssef En-Nesyri, son olarak Al-Ittihad'e transfer olmuştu. Bu transfer, Suudi Arabistan ekibinin N'Golo Kanté hamlesiyle birlikte dikkat çekmişti.
OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Fabrizio Ravanelli'nin Juventus'a transfer tavsiyesinde bulunduğu Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla öne çıktı. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta 14 gol ve 1 asist üreterek hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu.