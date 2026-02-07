Dünya devinin efsanesinden "Victor Osimhen'i alın" çağrısı!

Juventus'un hücum hattını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ravanelli, Osimhen'in bu anlamda doğru profil olduğunu söyledi. Deneyimli futbol insanı, yaz aylarında transfer planlaması yapsaydı Osimhen gibi bir oyuncunun mutlaka gündeminde olacağını belirtti. Ravanelli, Juventus'un Osimhen'i transfer etmeye çalışması gerektiğini ve bu hamlenin teknik yapı açısından önemli olacağını ifade etti.

Victor Osimhen (AA)

"SPALLETTI'NİN OYUN SİSTEMİNE ÇOK UYGUN"

Osimhen'in özelliklerine de değinen Ravanelli, Nijeryalı golcünün Luciano Spalletti'nin oyun anlayışıyla birebir örtüştüğünü vurguladı. Spalletti'nin yıldız forveti yakından tanıdığını ve oyuncudan en yüksek verimi nasıl alacağını bildiğini belirten Ravanelli, yıldız golcünün Juventus için ideal bir transfer olacağını dile getirdi.

OSIMHEN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Victor Osimhen'in saha içindeki etkisini detaylandıran Ravanelli, Nijeryalı futbolcunun hava toplarındaki etkinliğine, hızına ve savunma arkası koşularına dikkat çekti. Tecrübeli isim, Osimhen'in rakip savunmacılar üzerinde sürekli baskı kurduğunu ve bu yönüyle oyunun dengesini değiştirebilen bir forvet olduğunu ifade etti.