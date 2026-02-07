Sara Netanyahu'nun takıntısı: "Gördüğünü Çalıyor"
Sara Netanyahu’nun konakladığı otellerden havlu çalma alışkanlığından, devlet yönetimindeki gizli gücüne kadar bilinmeyen tüm detaylar gün yüzüne çıktı. İsrail Başbakanlık konutunun eski güvenlik sorumlusu Ami Dror "Onu Hillary Clinton yapmaya çalışıyorlar." dedi.
- İsrail Başbakanlık konutunun eski güvenlik sorumlusu Ami Dror, Sara Netanyahu'nun konakladığı otellerden havlu ve hediyelik eşya alma alışkanlığı olduğunu iddia etti.
- Dror, Sara Netanyahu'nun bu davranışının kronik bir alışkanlık olduğunu ve otel görevlilerinin eksik eşyalar nedeniyle sık sık soru sorduğunu belirtti.
- Eski koruma şefi, Sara Netanyahu'nun Başbakan'ın karar mekanizmalarında etkili olduğunu ve yargıdaki uzlaşma süreçlerini engellediğini savundu.
- Sara Netanyahu daha önce kamu kaynaklarını özel harcamaları için kullanmak ve devlet fonlarını suiistimal etmek suçlamalarıyla mahkemelik olmuştu.
İsrail Başbakanlık konutunun eski güvenlik sorumlusu Ami Dror, Netanyahu ailesinin özel hayatına dair bugüne kadar duyulmamış detayları paylaştı. Dror'un en çok dikkat çeken iddiası, Sara Netanyahu'nun konakladığı otellerden sürekli bir şeyler alması üzerine oldu.
"GÖRDÜĞÜ HAVLUYU BIRAKMIYOR"
Eski koruma şefi Dror, Sara Netanyahu'nun otellerden havlu ve hediyelik eşya alma konusunda durdurulamaz bir dürtüye sahip olduğunu ileri sürdü. Bu durumun tek seferlik bir olay değil, kronik bir alışkanlık olduğunu savunan Dror, "Ona engel olunamıyor, adeta bir kleptoman gibi gördüğü eşyaları yanına alıyor. Otel görevlilerinin eksik eşyalar nedeniyle bizlere sorular sorması alışık olduğumuz bir durumdu." ifadelerini kullandı.
SARA'YI HILLARY CLINTON YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR
Dror'un açıklamaları sadece kişisel alışkanlıklarla sınırlı kalmadı. Sara Netanyahu'nun İsrail siyaseti üzerindeki etkisine de değinen eski koruma şefi, Netanyahu'nun eşini adeta bir "Hillary Clinton" figürüne dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Dror'a göre Sara Netanyahu, Başbakan'ın karar mekanizmalarında en etkili isimlerden biri ve özellikle yargıdaki uzlaşma süreçlerini engelleyen ana aktör konumunda.
GEÇMİŞTEKİ SUÇLAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE
Sara Netanyahu daha önce de kamu kaynaklarını özel harcamaları için kullanmak ve devlet fonlarını suiistimal etmek gibi suçlamalarla mahkemelik olmuştu. Ancak eski koruma şefinin bu son "takıntı" iddiası, Netanyahu ailesine yönelik eleştirileri yeni bir boyuta taşıdı.