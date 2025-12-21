SON DAKİKA
Kartal yüksekten uçuyor! Galibiyet gecikmedi

Siyah-Beyazlılar, Çaykur Rize önünde etkisiz bir futbol sergilemesine rağmen 64’te Rashica’nın golüyle kazandı. 2 maçlık beraberlik serisine son veren Kartal devreyi 3 puanla kapattı.

Giriş Tarihi :21 Aralık 2025
Kartal 2 maçlık beraberlik serisine Çaykur Rizespor önünde son verdi. Siyah-Beyazlılar Karadeniz ekibini Tüpraş'ta 1-0 yenerek derin bir nefes aldı. 7'de Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Cerny'nin vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 35'te Orkun'un sert şutunda Erdem soluna uzanıp topu çeldi. 45+2'de Orkun'un yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

GALIBİYETİ RASHICA GETİRDİ

İkinci yarının 48. dakikasında Rak-Sakyi'nin yaptığı sert şut üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 53'te Cerny'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 61'de Papanikolaou'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 64'te Rashica Mithat'ı geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 1-0. 90+1'de Taylan'ın vuruşunu Ersin çıkardı. Oyunun son bölümünde büyük baskı yiyen Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

ABRAHAM DA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta sakatlıklar kervanına bu kez de Abraham eklendi. Karşılaşmanın 45. dakikasında kafasına darbe alan İngiliz futbolcu baş dönmesi nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Abraham'ın yerine Devrim Şahin maça dahil oldu. Abraham'ın bugün detaylı kontrolden geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Rizespor galibiyetine rağmen takımın performansından memnun olmadığını belirterek" Rafa Silva elimizde patladı bu süreçte. Bomba elimde patladı" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, galibiyete rağmen takımın mevcut durumundan memnun olmadığını dile getirdi. Başarılı olup olmadıkları yönündeki soruya net bir yanıt veren Yalçın, "Başarılı mıyız? Değiliz. Taraftarımız da haklı, beklentileri büyük" ifadelerini kullandı. İçinde bulunulan şartlara dikkat çeken Yalçın, "Bu kadar sıkıntıya rağmen ligde 8-10 puan daha fazla bitirebilirdik. Yaşanan süreçte bomba elimde patladı. Rafa Silva elimizde patladı" diye konuştu.

TOURE'NİN CEZASI ONANDI

TFF Tahkim Kurulu, El Bilal Toure'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı. Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna yönetik faul nedeniyle 2 maç men cezası için yapılan itiraz reddedildi. Böylece El Bilal Toure dünkü maç dışında Kayseri önünde forma giyemeyecek.

KOREOGRAFİYLE HAKEM ÖFKESİ

Beşiktaşlı taraftarlar, hakem kararlarına tepki amacıyla ilginç bir koreografiye imza attı. Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) da yer aldığı koreografide "Hak Yiyenler Değil, Hakkı Yeten'ler Kazanacak!" ifadeleri yer aldı.

RAFA SILVA'YA BÜYÜK TEPKİ!

Beşiktaş'ta Rafa Silva 5 maç aranın ardından kadroya geri döndü. Siyah-Beyazlı oyuncu Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelenin maç kadrosuna alındı. Maçtan önce ısınmak için sahaya çıkan Portekizli oyuncu taraftar tarafından ıslıklandı. Rafa Silva'nın maç öncesi sadece gözlerini açıkta bırakması ilginç bir görüntü oluşturdu. Karşılaşma öncesinde oyuncu listesinin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu taraftarlar tarafından ıslık yağmuruna tutuldu. Portekizli futbolcu kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı. Rafa Silva maçın bitiş düdüğüyle birlikte direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

5 maç sonra kadroya geri dönen Portekizli yıldız Rafa Silva taraftarlar tarafından protesto edildi.

Rafa Silva'nın sahaya kendini kamufle ederek çıkması ve sadece gözlerini göstermesi taraftarı çıldırttı.

TÜPRAŞ STADI'NDA İYİLİK AĞACI YÜKSELDİ

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının öncesinde Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi. Devlet koruması altındaki çocukların geleceğine kanat açacak proje hayata geçti. Stadın önüne koyulan "İyilik Ağacı" ile 2 bin siyah-beyaz futbol topu, çocukların eğitimine ve hayallerine ışık olacak.

