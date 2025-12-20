SON DAKİKA
Fenerbahçe’nin süper ikilisi sahnede

Son haftalarda sergiledikleri skorer performanslarla dikkat çeken Marco Asensio ve Anderson Talisca, Eyüpspor maçında Fenerbahçe’nin en büyük hücum kozları olacak.

20 Aralık 2025
Konyaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performans sağlayan İspanyol orta saha Marco Asensio, ligde son haftalarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 8 karşılaşmanın 7'sinde skor katkısı yapmayı başardı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Avrupa Ligi'ndeki Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle yıldızlaştı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Süper ikili, Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin en büyük kozları olacak. Son haftalardaki skorer performanslarıyla takımı sırtlayan iki yıldızın Eyüp deplasmanında da sahne alması bekleniyor.

