Fenerbahçe’nin süper ikilisi sahnede

Konyaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performans sağlayan İspanyol orta saha Marco Asensio, ligde son haftalarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 8 karşılaşmanın 7'sinde skor katkısı yapmayı başardı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Avrupa Ligi'ndeki Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle yıldızlaştı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Süper ikili, Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin en büyük kozları olacak. Son haftalardaki skorer performanslarıyla takımı sırtlayan iki yıldızın Eyüp deplasmanında da sahne alması bekleniyor.