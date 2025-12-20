SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Sörloth operasyonu

Fenerbahçe kadrosuna katmak istediği Norveçli golcüye yıllık 10 milyon euro vermeye hazır.

Fenerbahçe'de Sörloth operasyonu

Ara transfer döneminde Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile yollarını ayırıp 9 numara transferi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de bu pozisyon için listedeki ilk aday Alexander Sörloth...
Norveçli golcünün kulübü Atletico Madrid'in 30-35 milyon euro arasındaki bonservis isteğini düşürmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, bir yandan da 30 yaşındaki yıldızla maaş görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu ikna etmek için yıllık 10 milyon euroluk bir ücreti gözden çıkardığı öğrenildi. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan tecrübeli golcü söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1asiste imza attı. Sörloth'un Madrid ekibiyle olan kontratı 2028'de sona erecek.
68 kez Norveç Milli Takımı formasını giyen 30 yaşındakı yıldız, ülkesi adına 26 gol kaydetti.
Sörloth'un Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

