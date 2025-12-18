PODCAST CANLI YAYIN
Fırtına’ya kupa darbesi: Bordo-Mavililer Papara Park’ta şok yaşadı

Karadeniz ekibi ligde evinde berabere kaldığı Alanyaspor’a bu kez de kupada takıldı. Trabzonspor 17’de Güven Yalçın’ın golüne karşılık veremeyince sahadan boynu bükük ayrıldı

Trabzonspor bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine yenilgiyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan Bordo-Mavililer konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Maçın ilk tehlikeli atağında Alanyaspor öne geçti. 17'de Efecan'ın kale sahasına yaptığı ortaya çok iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla Akdeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. 31'de Sikan'ın ara pasında Ozan topa yetişemedi. 42'de Cihan'ın ortasında Augusto'nun yaptığı vuruşu Victor rahatlıkla kontrol etti. Karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip Alanyaspor 1-0 önde kapatmayı başardı. 2. yarının 53. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Ozan'ın ara pasında Sikan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 65'te kaleciyle karşı karşıya kalan Ui-Jo'nun uzak köşeye yaptığı sert vuruşta Onuralp gole izin vermedi. 68'de Zubkov'un vuruşunda top auta gitti. 78'de Sikan'ın kafa vuruşunda Victor gole izin vermedi. Uzatma bölümlerinde Trabzonspor büyük baskı kurmasına rağmen karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya kötü başladı.

TEKKE: ZOR SÜREÇ BEKLİYOR

Fatih Tekke, "Kupadaki bu yenilgi iyi olmadı. Bizi çok zor bir süreç bekliyor" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Bordo- Mavili hoca ilk yarı Alanyaspor'u kutlamaları gerektiğini söyleyerek, "Biz ilk yarı oyunun içinde yoktuk. Bu duyguyla oynadığınızda hiçbir maç kolay olmuyor. Beşiktaş maçı sonrasında bu maçın zor geçeceğini söylemiştim. Beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Şunu da farkına varmalıyız ki önümüzde Başakşehir maçı var. Bu nedenle sonuç bizim için iyi olmadı. Sakatlarımızın durumuna bakacağız. Zor bir süreç bizi bekliyor. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Trabzonspor kupayı da hedeflediği için gruptan çıkması gerekiyor. Bunun için kalan 3 maçı galip bitirmek istiyoruz. Maç maç bakacağız. Bugün için üzgünüz ama bunu telafi edecek gücümüz var" diye konuştu.

Alanya önünde başarılı bir performans gösteren Onuralp yenilgiye rağmen görevini yaptı. 19 yaşındaki kaleci göz doldurdu.

Trabzonspor A Spor'dan yayınlanan maçta Alanyaspor'a evinde tek golle yenildi. kupa serüvenine kötü başladı.

221 GÜN SONRA EVDE YENİLDİ

Trabzonspor Alanyaspor'a yenilerek 221 gün sonra Papara Park'ta kaybetti. En son yenilgisini Galatasaray'a karşı 2-0'lık yenilgiyle alan Bordo-Mavililer bu maçtan sonra 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evindeki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi dünkü sonuçla birlikte 221 gün sonra sahasında yenildi.

