Fenerbahçe'den Archie Brown'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Archie Brown'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Archie Brown'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

İşte sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan o açıklama:

SAĞLIK DURUMU BİLGİLENDİRME

"Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

A Spor'un haberine göre İngiliz futbolcunun iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

