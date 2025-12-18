Beşiktaş’tan sol bek atağı! Lucas Piton için girişimler başladı

Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayırıp sol bek takviyesi yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar bu bölge için gündemine gelen son isim Brezilya ekibi Vasco de Gama'da forma giyen Lucas Piton oldu. 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun kulübü ile girişimlere başlayan Siyah-Beyazlılar'ın ilerleyen günlerde oyuncu için teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon 55 maçta 1 gol, 11 asistlik performans sergileyen İtalyan sol beke güncel verilere göre 7 milyon euro değer biçiliyor. Vasco ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

