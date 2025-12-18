Başkan Özbek’ten sert mesaj! ’Galatasaray’a saldırılar başarıyı durduramaz’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbek, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef olan açıklamalarını izliyorsunuz. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler. Yine birlikte başaracağız. Bu mücadeleye karşı bu mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

