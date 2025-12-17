Fenerbahçe’ye Brown şoku! İngiliz sol bek 2 ay sahalardan uzak

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan İngiliz sol beki Archie Brown'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulübün internet sitesindeki açıklamada, "Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekilen futbolcumuz Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Tedavisine başlanan 23 yaşındaki İngiliz sol bekin 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreç içinde son haftalardaki performansıyla taraftar ve teknik heyetin beğenisini kazanan Levent Mercan'ın forma giymesi bekleniyor.

KENNETH TAYLOR HAMLESİ

Fenerbahçe'nin Ajax forması giyen Kenneth Taylor'ın sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun kontratı 2027'de bitecek.