Beşiktaş Stroeykens ve Mcatee’yi transfer listesine ekledi

Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Beşiktaş 10 numara bölgesi için TFF'nin 12+2 kuralına uyan 23 yaş altı yabancı oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlılar'ın bu pozisyon için gündeminde Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens ve Nottingham Forest'ın yıldızı James McAtee yer alıyor. Oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı kurmayların Rafa'dan doğacak boşluğu iki isimden biriyle doldurmak istediği belirtiliyor. 21 yaşındaki Demokratik Kongolu Stroeykens bu sezon 22 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Genç oyuncunun Belçika ekibiyle kontratı 2028 yılında sona erecek.

9 MAÇTA OYNADI

Sezon başında Manchester City'den ayrılarak 25 milyon euro karşılığında Nottingham'a transfer olan 23 yaşındaki McAtee 9 maçta forma giydi. İngiliz 10 numaranın kontratı 2030 yılında sona erecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın iki ismin transferine de onay verdiği ve iki oyuncudan birinin kadroya katılmasını talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin iki isim için de temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

RİZE MAÇINDA KULÜBEDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın önce Gaziantep FK, son olarak da Trabzonspor maçında yaptığı hatalarla takımın gol yemesine neden olan Gökhan Sazdağı'nı Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile oynanacak maçta kulübeye çekeceği öğrenildi. Deneyimli hocanın cumartesi günü oynanacak maçta sağ bekte Taylan Bulut'a görev vermesi bekleniyor.