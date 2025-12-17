PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Stroeykens ve Mcatee’yi transfer listesine ekledi

Siyah-Beyazlılar 12+2 kontenjanı için Anderlecht’in 21 yaşındaki Demokratik Kongolu orta sahası ve Nottingham Forest’ın 23 yaşındaki İngiliz yıldızı için girişimlere başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2025
Beşiktaş Stroeykens ve Mcatee’yi transfer listesine ekledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Beşiktaş 10 numara bölgesi için TFF'nin 12+2 kuralına uyan 23 yaş altı yabancı oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlılar'ın bu pozisyon için gündeminde Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens ve Nottingham Forest'ın yıldızı James McAtee yer alıyor. Oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı kurmayların Rafa'dan doğacak boşluğu iki isimden biriyle doldurmak istediği belirtiliyor. 21 yaşındaki Demokratik Kongolu Stroeykens bu sezon 22 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Genç oyuncunun Belçika ekibiyle kontratı 2028 yılında sona erecek.

9 MAÇTA OYNADI
Sezon başında Manchester City'den ayrılarak 25 milyon euro karşılığında Nottingham'a transfer olan 23 yaşındaki McAtee 9 maçta forma giydi. İngiliz 10 numaranın kontratı 2030 yılında sona erecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın iki ismin transferine de onay verdiği ve iki oyuncudan birinin kadroya katılmasını talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin iki isim için de temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında.


HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

RİZE MAÇINDA KULÜBEDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın önce Gaziantep FK, son olarak da Trabzonspor maçında yaptığı hatalarla takımın gol yemesine neden olan Gökhan Sazdağı'nı Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile oynanacak maçta kulübeye çekeceği öğrenildi. Deneyimli hocanın cumartesi günü oynanacak maçta sağ bekte Taylan Bulut'a görev vermesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim BES’i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Asgari ücrette ikinci toplantı öncesi hangi formüller masada? Son tahmin 28 bin 993 lira!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Rusya ve Ukrayna’ya Karadeniz uyarısı: Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan’dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız cinayet şüphem oluştu dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot’a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! Boğazını dairesel hareketle kesti
İsrail’de Türkiye paniği: Kimse Suriye ve Gazze’den çıkaramayacak
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber’e konuştu: Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk’teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir’le ne görüştü?
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe’den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP’den rakılı dışavurum! Kamer Genç’in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk’ü işleten sahte Yeşil’in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya’ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı