Asensio ve Talisca son dönemde skorer performanslarıyla Fener’i sırtlıyor!

Sambacı son 2 maçta 5 gol atarken, Matador ise son 8 maçta 10 gole katkı yaparak skor yükünü çekti. Toplamda 26 gole etki eden ikili Tedesco’nun da vazgeçilmezleri arasında.

Giriş Tarihi :17 Aralık 2025
Son dönemde Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun yükselen performansıyla birlikte Fenerbahçe yoluna tam gaz devam ediyor. Son 2 maçta 5 gol atan Talisca takımın yıldızı olurken, sakatlığı nedeniyle Brann maçında oynayamayan Asensio, Konyaspor karşısında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız ikili, Sarı- Lacivertliler'de kanat ve forvetlerin suskunluğunun yükünü sırtladı. Süper Lig'de toplam 16 karşılaşmada forma şansı bulan Sambacı, 8 gol, 1 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. Süper Lig'deki 7 golünden 3'ünü penaltıdan kaydeden deneyimli oyuncu, Avrupa kulvarı da dahil edildiğinde 13 gol, 2 asistle takımın en golcü futbolcusu konumunda. İspanyol futbolcu Asensio ise ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 'Matador'u ligdeki son 8 maçında sadece Galatasaray derbisini boş geçerken, kalan 7 karşılaşmada tabela yaptı. Asensio, bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.

