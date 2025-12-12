SON DAKİKA
Kerem Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan Türk oyuncu oldu.

Ligde beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da ise fırtına gibi esiyor. Sarı-Lacivertli oyuncu bu sezon oynadığı 5. Avrupa maçında fileleri 4 kez havalandırarak takımının aldığı puanlarda önemli bir rol oynamış oldu.

Giriş Tarihi :12 Aralık 2025
Fenerbahçe Brann deplasmanından 3 puanla dönerken henüz 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol galibiyetin önemli sinyali oldu. Sezon başında Benfica'dan transfer edilen milli oyuncu ligde beklenen performansın çok altında kalmasına rağmen Avrupa'da beklenen performansı fazlasıyla sergiledi. Kerem Sarı-Lacivertli forma altında bu sezon 5. Avrupa maçında fileleri 4. kez havalandırdı. Daha önce Nice'ye 2, Stuttgart'a 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu dünkü maçla birlikte Avrupa'da 4. golünü atmış oldu. Yıldız oyuncu Tuncay Şanlı'dan (2006-2007 Avrupa Ligi-4 gol) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan Türk oyuncu oldu.


DIŞ SAHADA İLK KEZ

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda 3. maçına çıktı ve dış sahadaki ilk galibiyetini elde etti. Kanarya daha önce deplasmanda oynadığı maçlarda Dinamo Zagreb'e yenilirken Viktoria Plzen'le berabere kalmıştı.


TEDESCO MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezası sebebiyle Brann karşısında kulübedeki yerini alamadı. İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden büyük bir heyecanla takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu.

FENERBAHÇE'YE DOSTLUK YEMEĞİ

Brann karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yönetimini yemekte ağırladı. Yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Gürhan Taşkaya'nın yanı sıra yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş'ın hazır bulunduğu yemeğe Brann Başkanı Aslak Sverdrup, ev sahipliği yaptı.

