Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Iıcardİ ile ilgili gerçekleri takvim açıklıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, önceki gün yaptığı paylaşımla büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda, "İçleri rahat olsun. Sözleşmem bittiğinde başım dimdik ayrılacağım. Birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın sonra çok arayacaksınız. Çünkü beni çok özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ayrılık sözleri olarak değerlendirildi. Icardi ile ilgili gerçeklere TAKVİM ulaştı. Arjantinli yıldız, hem takım içindeki pozisyonundan hem de sözleşmeyle ilgili adım atılmamasından rahatsız. Yönetim de sezon bitmeden Tangocu yıldız için yeni bir teklif yapmayı düşünmüyor. Kısacası, Galatasaray'da Icardi krizi yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın elde ettiği şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız, Tottenham maçındaki sakatlığından sonra bir türlü toparlayamadı. İlk 11'deki yerini Osimhen'e kaptırdı. Wanda Nara ile ilgili problemleri üzerine tuz-biber oldu. Sonrasında ise eski formuna bir türlü kavuşamadı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Mauro Icardi'nin Milan'a teklif edildiğini söyledi.

Milan, 1 yıl önce de Icardi'yi gündemine almıştı.