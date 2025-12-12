SON DAKİKA
Bahis soruşturması genişliyor: Barış Alper ve Abdülkerim mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında bahis incelemesi başlattı.

12 Aralık 2025
İstanbuL Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların incelenen dijital materyallerinin incelenmesiyle soruşturmanın genişletilmesini sağlayan yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, Metehan Baltacı'nın "Ben de başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'dan silip bana eklediler a...." sözlerine yoğunlaştı.
Baltacı'nın bahsettiği isimlerden 'Eren'in Galatasaraylı Eren Elmalı, 'Apo'nun Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, 'Barış'ın ise son yıllarda yükselen bir performansla yurt dışına astronomik ücretlerle transfer olacağı yönünde geçtiğimiz transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Soruşturma birimleri, halihazırda PFDK tarafından bahis oynadığı açıklanan Eren Elmalı hariç, daha önce bahis skandalına adı karışmayan Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı'yı mercek altına aldı. Savcılık bu iki topçuyla ilgili 'bahis' incelemesi başlattı.

