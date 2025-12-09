Bütün galibiyetleri İstanbul’da: 12 puan kazandı!

Gençlerbirliği, bu sezon Süper Lig'de elde ettiği 4 galibiyetin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı. Ligin 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Kırmızı-Siyahlılar, 6. haftada Eyüpspor'u 1-0, 9. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 12. haftada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı diğer maçlarda ise Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 3-2 yenildi. Kırmızı-Siyahlı ekip, ligde 15 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 14 puan toplarken, bu puanların 12'sini İstanbul takımları karşısında elde etti.

