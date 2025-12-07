Leroy Sane şov! Galatasaray’ın eleştirilen yıldızı peş peşe attığı gollerle kendine geldi

Sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Leroy Sane, son haftalarda gösterdiği çıkışla adeta kendini buldu. Eleştirilerin odağından sıyrılmayı başaran Alman yıldız, özellikle derbi ve lig maçlarındaki etkili oyunuyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tam not alıyor. Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de sergilediği yüksek tempolu oyunla dikkat çeken 29 yaşındaki kanat oyuncusu, attığı klas golle takımının hücum gücüne önemli katkı sağlamıştı. Sane, bu performansını Süper Lig'in 15. haftasında 3-2 kazanılan Samsunspor karşılaşmasında da devam ettirmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi karşısında hem gol atan hem de Osimhen'in golünün asistini yapan Alman futbolcu, oyunun iki yönünde de fark yaratırken tribünlerden büyük alkış topladı. Galatasaray formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Leroy Sane, 5 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı. Toplamda 9 gole doğrudan katkı verdi.

