Galatasaray yönetimi Arjantinli futbolcu için karar aşamasında

Sarı-kırmızılı yönetim eğer Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nden bir talep gelir ya da kulübe bir teklif ulaşırsa o takdirde ayrılığı ciddi şekilde gündemine alacak. Hatta Galatasaray’ın İtalyan ekibi Milan’ın formasını giyen Santi Gimenez’in, Icardi’nin gitmesi durumunda B planı olarak listeye dahil ettiği iddialar arasında.

Giriş Tarihi :07 Aralık 2025
Samsun engelini Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in uzatma dakikalarındaki müthiş röveşata golüyle geçen Galatasaray'da ara transfer öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

ICARDI RAHATSIZLIK YAŞIYOR
Kulislerle konuşulanlara göre sarı-kırmızılılar, son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi konusunda şok edici bir hamle yapabilir. Yönetim hem performansı hem de ilk 11'de forma giymediği maçlardaki tavırları nedeniyle tepki çekmeye başlayan Arjantinli yıldızla ilgili karar aşamasında. Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle alakalı kendisiyle henüz bir görüşme yapılmamasından dolayı rahatsızlık yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun devre arasında ayrılıkla alakalı adım atabileceği öne sürülüyor.

F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE
Eğer bu ihtimal gerçekleşir ya da Icardi için kulübe bir teklif ulaşırsa, yönetimin ayrılığı çok ciddi şekilde gündemine alacağı belirtiliyor. Hatta Icardi'nin gitmesi durumunda alternatif ismin bile belirlendiği ve Milan formasını giyen Santi Gimenez'in takibe alındığı de iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Meksikalı forvetin devre arasında Milan ile yollarını ayıracağı bir süredir İtalya'da konuşuluyor.


ZORU GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'de üst üste kritik virajlardan geçen Galatasaray, hem Fenerbahçe hem de Samsunspor karşılaşmalarından istediği sonuçları alarak liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı. Zorlu süreçten iyi çıkan Sarı-Kırmızılılar, artık çok daha avantajlı bir döneme girmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom'u ligde önümüzdeki haftalarda toplam 11 maçlık önemli bir maraton bekliyor. Bu periyodun Galatasaray adına en büyük avantajı ise deplasman yükünün son derece sınırlı olması. Aslan, söz konusu 11 maçın yalnızca 3'ünü İstanbul dışında oynayacak. Geriye kalan 8 mücadelede ise İstanbul'da maçlara çıkacak.


BÜYÜK BİR CAMİADAYIM

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen bir internet yayınında Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Osimhen "İlk olarak, başarıya yabancı biri değilim. Türkiye'nin en iyi kulübüne ve elbette dünyanın en iyi kulüplerinden birine gelmek çok güzel" diye konuştu.


BURUK'TAN ŞUT TALİMATI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan uruk'un Monaco maçında öğrencilerinden kaleyi gördükleri zaman şut çekmelerini istediği öğrenildi.

