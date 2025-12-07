SON DAKİKA
Fatih Tekke Göztepe maçında takımından taktik ve disipline bağlı bir oyun istiyor

Fatih Tekke, oyuncularından Göztepe karşısında agresif olmalarını ve soğukkanlı bir şekilde disiplinle mücadele etmelerini istedi.

Giriş Tarihi :07 Aralık 2025
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanacak olan maçta taktik disipline bağlılık ve agresif bir oyun istiyor. Rakibin özellikle ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olması nedeniyle yakalanan pozisyonların değerlendirilmesi konusunda daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan Tekke, duran toplarda da sonuç almaya çalışacak. Göztepe'nin zaaflarına ve en güçlü yönlerine özellikle çalışan Fatih Tekke, oyuncularından rakibin iç saha avantajıyla oynamaya çalışacağı coşkulu futbola karşı soğukkanlı bir şekilde taktik disiplinden taviz vermemelerini istedi.

