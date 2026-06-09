İsrail’den yapay zekalı alçak video: Gazze halkıyla alay ettiler
Ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren siyonist İsrail ordusu, yayımladığı yapay zeka destekli videoyla Filistinlilerle alay etti. Siyonist orduya bağlı “Koordinatör” isimli resmi Facebook hesabından paylaşılan videoda, Gazze’de yaşanan yıkım ve insani felaket görmezden gelinerek Filistin halkına yönelik provokatif ifadeler kullanıldı. Videoda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar Dünya Kupası’ndaki bir futbol maçına benzetildi.
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- İsrail ordusu yapay zeka destekli bir video yayımlayarak Gazze halkına Hamas'ın onları kaybettiren bir oyun oynadığını iddia etti.
- İsrail ordusu ateşkes sürecine rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürdü.
- İsrail ordusu Ekim 2025'e kadar iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 90'ını yıktı.
- Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla Filistinli altyapı hizmetlerinden yoksun çadır kamplarında yaşamak zorunda kaldı.
- İsrail yönetimi Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ile 2 milyonu aşkın Filistinliyi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor.
Siyonist İsrail ordusuna bağlı 1 milyon takipçili Koordinatör isimli hesaptan yapılan paylaşımda Gazze halkına hitaben, "Siz daha iyi bir gelecek için çalışırken, başarısız bir grup tarafından yönetiliyorsunuz. Hamas sizin her zaman kaybettiğiniz bir oyunu oynamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.İsrail ordusundan iğrenç video: Gazze'yi futbol maçına benzettiler!
Skandal yapay zeka destekli videoda, "Hamas" adlı takımın, "Daha İyi Gelecek" isimli bir Gazze takımına karşı oynadığı ve kazandığı gösterildi.
İsrail ordusunun bu paylaşımı, Gazze'de aylarca süren saldırıların yol açtığı ağır yıkım ve insani felaket devam ederken Filistin halkına yönelik psikolojik savaşın yeni bir örneği olarak değerlendirildi.
SOYKIRIM ÜSTÜNE BİR DE ALAY ETTİLER
Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar, altyapı yıkımı ve abluka nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanırken İsrail ordusunun yayımladığı video tepki çekti. Paylaşım, Filistin halkının yaşadığı acıları küçümseyen ve Gazze'deki yıkımı propaganda malzemesine dönüştüren skandal bir adım olarak yorumlandı.
ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRDÜ
İsrail ordusu, ateşkes sürecine rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürdü. Bölgede sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edilirken, yüz binlerce Filistinli yaşamını temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde sürdürmek zorunda kaldı.
Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusu Ekim 2025'e kadar iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla, 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ını yerle bir etti.
1,5 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ ÇADIRLARA MAHKUM EDİLDİ
İsrail'in bölgede oluşturduğu ağır yıkım nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla Filistinli, kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapı şebekelerinin bulunmadığı çadır kampları ve sığınma merkezlerine sığınmak zorunda kaldı.
Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne yönelik sıkı ablukayı da sürdürerek 2 milyonu aşkın Filistinliyi gıda, temiz su, sağlık hizmetleri ve temel yaşam malzemelerinden mahrum bırakıyor.