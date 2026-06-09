İsrail’den yapay zekalı alçak video: Gazze halkıyla alay ettiler

İsrail ordusu yapay zeka destekli bir video yayımlayarak Gazze halkına Hamas'ın onları kaybettiren bir oyun oynadığını iddia etti.

Siyonist İsrail ordusuna bağlı 1 milyon takipçili Koordinatör isimli hesaptan yapılan paylaşımda Gazze halkına hitaben, "Siz daha iyi bir gelecek için çalışırken, başarısız bir grup tarafından yönetiliyorsunuz. Hamas sizin her zaman kaybettiğiniz bir oyunu oynamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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