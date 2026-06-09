Skandal fıkranın altından burjuva kibri çıktı: Koç’a kalkan yapılan kitaptaki iğrenç satırlar | Vehbi’den Rahmi’ye uzanan "nüfus azaltma" ajandası

KİTAP DAHA PİS

Fakat sözde doktor tecrübesine dayandırılan hikayenin de bir o kadar çirkin ve iğrenç anlayışı yansıttığı kaydedildi.



Kitabın 255'inci sayfasında Mahmut Ata'nın yaşadığı hikaye olarak şunu anlattığı aktarıldı:

"Birgün siyah çarşaflı ve peçeli bir kadın, ayağı poturlu köylü kocasıyla muayene odama girdi. Kadın, kapının yanında ellerini çarşafın altına saklamış, ayakta duruyor, arkasında da kocası... Ben de, daha önce çıkan hastadan sonra ellerimi yıkamış, havlu ile kuruluyordum...

Kadına döndüm;

"Donunu çıkar, şu masaya yat!" dedim.

Kadında hareket yok. Kapkara bir heykel gibi duruyor. Aynı lafı bir daha tekrarladım. Kadın yine kımıldamıyor. O zaman kocasına döndüm,

"Eşin muayene olmak istiyorsa dışarı çık ve onu ikna et" dedim.

Köylü mahcup, çekingen karısını kolundan tutup dışarı çıkardı. Yarı açık kapıdan konuşmalar duyuluyor;

(Köylü) – Be kadın, doktorun dediğini niye yapmıyorsun?

(Kadın) – Ağam, bana "soyun!" diyor.

(Köylü) – Elbette soyunacaksın!

(Kadın) – Bana "donunu çıkar!" diyor.

(Köylü) – Onlar büyük adam. "Çıkar!" dediyse çıkaracaksın

(Kadın) – Gayri ben karışmam. Günah benden gitti.

Muayene odasına girip, kapıyı kapattı. Peçesini açtı. Hafifçe kırıtarak karşımda durdu. O utangaç kadın gitmiş, gözlerimin içine bakan bir başka kadın gelmişti. Doğrusu şaşırdım.

– Muayeneye hazır mısınız? dedim.

Hafifçe gülerek "evet" dedi.

– Tamam öyleyse soyun bakalım!

– 'Evvela sen soyun!' demesin mi?"