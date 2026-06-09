Bircan Yıldırım’ın hesabı için kapatma kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakıyla bilinen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın X hesabı hakkında kapatma kararı alındı.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı karara göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nun 9 Haziran 2026 tarihli talebini inceleyen Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Yıldırım'a ait X hesabının erişime engellenmesine hükmetti.

PAYLAŞIMLAR SUÇ ŞÜPHESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Kararda, Bircan Yıldırım'a ait X hesabından farklı tarihlerde yapılan paylaşımların, zincirleme şekilde "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Hâkimlik, söz konusu paylaşımların içerikleri itibarıyla suç işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunduğunu belirtti.

Kararda, paylaşımların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, basın ve haber verme saikiyle hareket edilmediği kaydedildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR VURGUSU

Mahkeme kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığına dikkat çekildi.

Paylaşımların, hedef alınan kişinin onur, şeref ve haysiyetini rencide edecek düzeyde olduğu belirtildi.

Herhangi bir bilgi, belge ve dayanak sunulmadan yapılan paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında görülemeyeceği vurgulandı.

KAMU DÜZENİ GEREKÇESİYLE KARAR VERİLDİ

Kararda, bahse konu paylaşımların kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı ifade edildi.

Bu nedenle kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi gereğince karar verildi.

Hâkimlik, dosyada belirtilen paylaşımlar hakkında içeriklerin çıkarılmasına ve ilgili yayınlara erişimin engellenmesine hükmetti.

ÖNCEKİ KARAR DA DOSYAYA GİRDİ

Kararda, Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 7 Ağustos 2025 tarihli kararına da atıf yapıldı.

Buna göre, aynı hesaptan daha önce de halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişimin engellenmesi kararı verildiği belirtildi.

Ancak hesap sahibi tarafından aynı nitelikte paylaşımların yapılmaya devam ettiği kaydedildi.

Bu nedenle yalnızca içeriklerin çıkarılmasının yeterli olmayacağı, ihlalin bu yöntemle önlenemediği değerlendirildi.

HESABIN KAPATILMASINA HÜKMEDİLDİ

Hâkimlik, paylaşımların içeriği, sıklığı, yapılma zamanı ve dosya içerisindeki diğer paylaşımları birlikte değerlendirdi.

Kararda, söz konusu hesabın bu tarz paylaşımlar yapmak amacıyla kullanıldığı, sadece paylaşımların kaldırılmasının suçun işlenmesinin önlenmesine yeterli katkı sağlamayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Bircan Yıldırım'a ait X hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

8 PAYLAŞIM İÇİN ERİŞİM ENGELİ VE İÇERİK ÇIKARMA KARARI

Mahkeme, dosyada yer alan 8 ayrı X paylaşımı için erişimin engellenmesine ve içeriklerin çıkarılmasına hükmetti.

Kararda, söz konusu paylaşımların suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle değerlendirmeye alındığı belirtildi.

BTK'YA GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği, kararın bir örneğinin derhal ve en geç kararın bildirilmesinden itibaren 24 saat içinde yerine getirilmek üzere UYAP sistemi üzerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine hükmetti.

Kararın bir örneğinin talepte bulunana veya varsa vekiline tebliğ edilmesine de karar verildi.

İTİRAZ YOLU AÇIK BIRAKILDI

Mahkeme, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz yolunun açık olduğunu bildirdi.

İtirazın, hâkimliğe verilecek dilekçe ya da zabıt kâtibine yapılacak beyanla Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından incelenebileceği belirtildi.

Geçen hafta yakalama emri çıkarılmıştı

Hesap kapatma kararından önce Bircan Yıldırım hakkında soruşturma kapsamında bir başka adli süreç işletilmişti.

Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Haziran 2026'da sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bu sürecin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebini dosya üzerinden inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği, dosyadaki mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını dikkate alarak Yıldırım hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bircan Yıldırım hakkında iki ayrı adli kontrol tedbiri uygulandı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

CMK 109/3-a maddesi gereğince, Yıldırım'ın Türkiye dışına çıkması yasaklandı.

Bu kapsamda Yıldırım hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

HER HAFTA İMZA VERECEK

CMK 109/3-b maddesi uyarınca, Yıldırım'a imza yükümlülüğü de getirildi.

Karara göre Yıldırım, ikametine en yakın güvenlik birimine giderek her hafta çarşamba günleri 08.00 ile 22.00 saatleri arasında imza verecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Başsavcılığın talebi, erişim engeli kararı, hesap kapatma hükmü, yakalama emri ve adli kontrol tedbirleriyle birlikte Yıldırım hakkındaki soruşturma süreci yeni bir aşamaya taşındı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakıyla bilinen Bircan Yıldırım hakkında verilen kararların ardından dosyadaki sürecin devam ettiği öğrenildi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel