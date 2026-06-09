Önce DSP sonra Genç Parti! Özgür Özel belde hezimeti sonrası kapı kapı geziyor: İYİ Parti "gel gel" yapıyor

Özel cephesinde, belde hezimeti sonrası "mutlak buhran" yaşanırken "Böyle bir siyasi zeminde yeni bir parti kurulabilir mi?" sorgusu yapılıyor.

Özgür Özel'in ekibi Genç Parti ile de temas kurdu, ancak Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, 'Aklanmadan partimize gelemezler' diyerek teklifi reddetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'den ayrılmak isteyenlere 'emanetçi vekil' olma çağrısı yaptı.

CHP, Demokratik Sol Parti ile partiyi devralma konusunda temas kurarken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bu teklifi doğruladı ve Özgür Özel'e kapıları kapattı.

Ekrem İmamoğlu Silivri'den verdiği "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" CHP'deki bölünmenin işaret fişeğini attı.

CHP 'de "mutlak butlan" kararı sonrası bölünme tamtamları çalıyor. "Önce hesap soracağım sonra kurultay yapacağım" resti çeken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun partiyi yolsuzluklara bulaşanlardan ve "FETÖ ajanlarından" arındıracağını söylemesi sonrası peşi sıra gelişmeler yaşanıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi yeni parti arayışlarına girdi.

Kulislerde "EKİM" ve "İstiklal Partisi" gibi isimler zikredilirken "seçime girme yeterliliği olan mevcut bir parti" formülü de masada. CHP'DEN DSP'YE "VERİN PARTİYİ ALIN VEKİLLİĞİ" TEKLİFİ Bu kapsamda ilk temas Demokratik Sol Parti ile kuruldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'a "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" teklifiyle gitti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da CHP'nin "siyasi pazarlık" girişimini doğruladı. "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.

Özgür Özel'in ekibi DSP'den sonra Genç Parti ile de temas kurdu (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



"ÖZGÜR ÖZEL'İN EKİBİ GENÇ PARTİ İLE DE TEMAS KURDU"



DSP'den umduğunu bulamayan CHP'nin ikinci durağı Genç Parti oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, Özel ve ekibinin Genç Parti'yi istediğini iddia etti.



Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel'in ekibinden bazı arkadaşların,Cem Uzan'a ulaştıkları öğrenildi. Görüşmede, Genç Parti'ye gelmek istediklerini ve partinin yönetimini devralmayı düşündüklerini ifade etmişler. Ancak Cem Bey, siyasetle artık aktif olarak ilgilenmediğini belirtmiş ve Genç Parti'yi Burçin Bey'in yönettiğini söylemiş.





Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Biz 72 ilde örgütlenmiş, seçime girme hakkını kazanmış bir partiyiz. Ayrıca merkez sağda duran bir siyasi çizgimiz var. Bu nedenle bizi tercih etmek istediklerini düşünüyorum" dedi.