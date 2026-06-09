Önce DSP sonra Genç Parti! Özgür Özel belde hezimeti sonrası kapı kapı geziyor: İYİ Parti "gel gel" yapıyor
CHP'den ayrılma hesapları yapan Özgür Özel ve ekibi DSP'ye çökemeyince rotayı Genç Parti'ye kırdı. Ancak burada da kapılar yüzlerine kapandı. Genç Parti kurmayları, partilerini devralmak isteyen Özel cephesine "CHP yaşadığı sorunları bir an önce Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çözmeli. Arınmalısınız" yanıtı verdi. DSP ve Genç'ten umduğu cevabı alamayan CHP'lilere ise İYİ Parti "gel gel" yapıyor. Özel cephesinde, belde hezimeti sonrası "mutlak buhran" yaşanırken "Böyle bir siyasi zeminde yeni bir parti kurulabilir mi?" sorgusu yapılıyor.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yolsuzluklardan ve 'FETÖ ajanlarından' arındırma kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yeni parti arayışlarına girdi.
- CHP, Demokratik Sol Parti ile partiyi devralma konusunda temas kurarken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bu teklifi doğruladı ve Özgür Özel'e kapıları kapattı.
- Özgür Özel'in ekibi Genç Parti ile de temas kurdu, ancak Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, 'Aklanmadan partimize gelemezler' diyerek teklifi reddetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'den ayrılmak isteyenlere 'emanetçi vekil' olma çağrısı yaptı.
- Özel cephesinde, belde hezimeti sonrası "mutlak buhran" yaşanırken "Böyle bir siyasi zeminde yeni bir parti kurulabilir mi?" sorgusu yapılıyor.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası bölünme tamtamları çalıyor.
"Önce hesap soracağım sonra kurultay yapacağım" resti çeken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yolsuzluklara bulaşanlardan ve "FETÖ ajanlarından" arındıracağını söylemesi sonrası peşi sıra gelişmeler yaşanıyor.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi yeni parti arayışlarına girdi.
Ekrem İmamoğlu Silivri'den verdiği "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" CHP'deki bölünmenin işaret fişeğini attı.
Kulislerde "EKİM" ve "İstiklal Partisi" gibi isimler zikredilirken "seçime girme yeterliliği olan mevcut bir parti" formülü de masada.
CHP'DEN DSP'YE "VERİN PARTİYİ ALIN VEKİLLİĞİ" TEKLİFİ
Bu kapsamda ilk temas Demokratik Sol Parti ile kuruldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'a "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" teklifiyle gitti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da CHP'nin "siyasi pazarlık" girişimini doğruladı. "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN EKİBİ GENÇ PARTİ İLE DE TEMAS KURDU"
DSP'den umduğunu bulamayan CHP'nin ikinci durağı Genç Parti oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, Özel ve ekibinin Genç Parti'yi istediğini iddia etti.
Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
Özgür Özel'in ekibinden bazı arkadaşların,Cem Uzan'a ulaştıkları öğrenildi. Görüşmede, Genç Parti'ye gelmek istediklerini ve partinin yönetimini devralmayı düşündüklerini ifade etmişler. Ancak Cem Bey, siyasetle artık aktif olarak ilgilenmediğini belirtmiş ve Genç Parti'yi Burçin Bey'in yönettiğini söylemiş.
Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Biz 72 ilde örgütlenmiş, seçime girme hakkını kazanmış bir partiyiz. Ayrıca merkez sağda duran bir siyasi çizgimiz var. Bu nedenle bizi tercih etmek istediklerini düşünüyorum" dedi.
"AKLANMADAN GELEMEZLER"
Şahindur, Özgür Özel ve ekibine "Aklanmadan partimize gelemezler" deyip kapıyı kapattı.
"CHP'nin genel başkanı bellidir" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Şahindur, "Biz, CHP'nin belli bir seçmen grubuna şirin görünerek oy almaya çalışan bir parti değiliz; onlara da benzemeyiz. CHP, yaşadığı sorunları bir an önce Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çözmelidir. Toplumsal muhalefetin de bu sorunlardan arınıp birleşmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.
Bir yandan da İYİ Parti, CHP'den ayrılmak isteyen zümreye "gel gel" yapıyor.
DERVİŞOĞLU'NDAN "GELİN EMANETÇİ VEKİL OLUN" TEKLİFİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açık açık CHP'lilere "Gelin emanetçi vekil olun" dedi.
Dervişoğlu, Özel'e hitaben "Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun. Başımızın üstünde yeri var" şeklinde konuştu.
ARA SEÇİM HEZİMETİ
Peki, Özgür Özel ve ekibini yeni parti kurmaktan ziyade mevcut bir parti çatısı altında seçime girme arayışına iten ne oldu?
Anadolu'da 6 beldede yaşanan seçim hezimetinin bu süreçte etkili olduğu değerlendiriliyor. Aylardır ısrarla ara veya erken seçim isteyen, ardından iddialı bir biçimde 6 beldedeki seçimler için mitingler yapan Özgür Özel, sadece bir beldede o da az farkla bir seçim kazanarak hiç beklemediği bir yenilgi aldı.
Bu sonuç Özel-İmamoğlu ekibini motive eden "halk bizimle" argümanını da yerle bir etti. Özel-İmamoğlu ekibinin bagajındaki "yolsuzluk-rüşvet ve ahlaki zafiyet" yükünün vatandaş tarafından göz ardı edilmediği sandığı yansıdı.
"Böyle bir siyasi zeminde ayrı bir parti kurulabilir mi?" soruları sorulur oldu.