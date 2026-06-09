CANLI | Düşen helikopter sonrası ABD İran'ı vurdu: Patlama sesleri duyuluyor
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Trump, iki pilotun sağ kurtulduğunu belirtirken "İran helikopterimizi düşürdü, onlara yanıt vermek zorundayız" dedi. Açıklamadan saatler sonra ABD, İran'ı vurmaya başladı.
İran-İsrail hattında dünkü şiddetli çatışmalar sona ererken düşen helikopter sonrası ABD, İran'a misilleme yapmaya başladı.
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CANLI ANLATIM
ABD İRAN'I VURUYOR
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, dün ABD Ordusu'na ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak Trump'ın talimatıyla bugün 00.00'da İran'a karşı misilleme saldırısı başlattı.
"ABD YANIT VERMEK ZORUNDA"
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait ‘Apache’ helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü kaydetti. Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir ‘Apache’ helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini vurgulayarak, “Helikopterde iki pilot vardı, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise ‘AH-64 Apache’ tipi helikopterin, yerel saatle 07.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü aktarıldı. Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İRAN'DA İKİ ASKERİ YETKİLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail’in İran’a düzenlediği son saldırılarda İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri’ne bağlı iki üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, iki üst düzey askeri yetkilinin, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Buna göre, İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında hava savunma kuvvetlerine bağlı Seyyid Behmen Hüseyni ve Ali Rıza Abiri isimli iki askeri yetkili hayatını kaybetti.
Askerler için bugün başkent Tahran’da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
İRAN'DAN ANLAŞMA MESAJI
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın derin güvensizliğe rağmen ABD tarafının samimiyetini kanıtlayabildiği sürece müzakerelerin ilerletilmesi konusunda çekincesi olmadığını ancak şu ana kadar Washington'un İran'ın güvenini kazanamadığını belirtti.
İbrahim Azizi, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair açıklamalarına rağmen dondurulmuş varlıklar ve nükleer konuda halen engellerin devam ettiğini ifade etti.
Muhtemel bir anlaşmanın, derin güvensizlik ortamında ABD'nin davranışında bir değişikliğe bağlı olduğunu belirten Azizi, "Eğer müzakere etmeye istekli olduklarından ve müzakere kurallarına uyacaklarından emin olabilirsek, İran'ın müzakere ve diyalog mantığına sahip olduğu için müzakereleri ilerletmekte hiçbir sorunu olmayacaktır." dedi.
Azizi, geçici ateşkesi savaşı sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "dürüst davranmadığına" inandığını belirterek, "Buna rağmen biz defalarca müzakereleri savaş alanının bir devamı olarak kabul ettiğimizi söyledik. Müzakereleri savaşın bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecindeki belirsiz noktalara ilişkin ise Azizi, "ABD'den böyle bir çerçeveyi gerçekten uygulayabilecek bir anlaşmaya varmak için ciddi bir istek görmediklerini" söyledi.
ABD'nin müzakere öncesinde İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini şu ana kadar Washington'dan bunu yapmaya yönelik bir istek görmediklerini söyleyen Azizi, mevcut müzakerelerin şu aşamada İran'ın nükleer programıyla ilgili konuları içermediğini kaydetti.
Azizi, İran ve ABD arasında nihai bir barış anlaşması olasılığı olup olmadığı sorusuna ise, bunun "karşı taraftan gözlemleyecekleri davranışlara" bağlı olacağını belirterek, "Bu davranışlar devam ederse, hayır. Onlara hiç güvenimiz yok." şeklinde konuştu.
HÜRMÜZ'DE ABD HELİKLOPTERİ DÜŞTÜ
ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, pilotların kurtulduğu bildirildi.
The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.
Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.
"İKİ HAFTA İÇİNDE TAM ZAFER İLAN ETMİŞ OLACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.
ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.
Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.
KALİBAF: SON GERİLİMLERİN NEDENİ ATEŞKESİN İHLALİ VE DENİZ ABLUKASI
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-İsrail karşılıklı saldırılarının gerekçesine ilişkin, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” dedi.
Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail’e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” ifadelerini kullandı.
“Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu.” diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, “Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil.” hatırlatmasında bulundu.
Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.
CNN: İRAN FÜZELERİ ENGELLENEMEDİ
CNN televizyonu, ABD'nin gece İran'dan İsrail'e doğru gönderilen füzelerin engellenmesine yardım etmediğini iddia etti.
CNN'in haberinde, "ABD ordusunun, İran'dan gece saatlerinde dalgalar halinde İsrail'e fırlatılan füzeleri önlediğine yönelik" iddialar ele alındı.
Kanala konuşan ABD'li bir yetkili, iddianın doğru olmadığını, ordunun "gece İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini" savundu.
İsmi açıklanmayan yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in telefon görüşmesi yaptığına ilişkin iddiayı ise yalanlamayarak, ikilinin 2 kez görüştüğünü öne sürdü.
İSRAİL ORDUSU, ATEŞKESE RAĞMEN HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.
İsrail ordusu, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş; İranlı yetkililer, İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.
İran'dan gece saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: YALNIZ KALIRSIN
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.
Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran’la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
5 BÖLGE ÜLKESİ, İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail’in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.
İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.
İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.
İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.
Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.