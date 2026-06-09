CHP’de butlan kavgası sokağa taştı: Hain çıkışı ortalığı karıştırdı
CHP’de “mutlak butlan” tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in karşılıklı açıklamaları parti içindeki gerilimi tırmandırdı. Kriz destekçilere de yansırken, Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarı iki kadın arasında sözlü kavga çıktı. Özel destekçisi kadın, “Hain! Kalleş!” sözleriyle tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu destekçisi vatandaşa ağır küfürler etti.
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- CHP'de mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hukuken genel başkanlığa döndü ve parti içinde güç mücadelesi başladı.
- Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultayda para dağıtıldığı iddialarına değinerek iradesini parayla satanlardan partiyi kurtaracağını söyledi.
- Özgür Özel TBMM'de milletvekillerine hitap ederken burada konuşmanın zafer olmadığını belirtti.
- Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasındaki ayrışma sokağa yansıdı ve iki kadın destekçi arasında kavga çıktı.
- Özgür Özel destekçisi kadın Kılıçdaroğlu destekçisi kadına hain ve kalleş diye bağırarak hakaret etti.
CHP'de mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından başlayan kriz, parti yönetiminden teşkilatlara, destekçilerden sokaktaki tartışmalara kadar yayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasında yaşanan gerilim, iki kadın destekçinin kavgasıyla yeni bir boyut kazandı.
CHP, mahkemenin kurultay sürecine ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine girdi.
Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, parti içinde yeni bir güç mücadelesinin fitilini ateşledi.
KILIÇDAROĞLU-ÖZEL HATTINDA KRİTİK GÜN
Başkent Ankara'da gözler CHP'deki gelişmelere çevrilirken, grup toplantısı öncesi kulislerde hareketlilik yaşandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasını CHP Genel Merkezi'nde yapacağını duyurdu. Bu adım, parti yönetimi ve teşkilatlarda yeni değerlendirmelere neden oldu.
Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise TBMM'de milletvekillerine seslenmek üzere kürsüye çıktı. Özel'in "Burada konuşmak bir zafer değildir" sözleri dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "TEMİZ SİYASET" ÇIKIŞI
CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmaları üzerinden parti içindeki para iddialarına sert sözlerle yüklendi.
Kılıçdaroğlu, "CHP kurultayında para olmaz. Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız" ifadelerini kullandı.
Parti içindeki bazı isimleri hedef alan Kılıçdaroğlu, iradenin parayla satın alınamayacağını vurguladı.
"BU PARTİYİ KURTARMAZSAM NAMERDİM"
Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim" dedi.
Bu sözler, CHP içindeki hesaplaşmanın daha da sertleşeceği yorumlarına neden oldu.
GERİLİM SOKAĞA İNDİ
CHP'de iki liderin farklı noktalardan verdiği mesajlar, parti tabanındaki ayrışmayı da görünür hale getirdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Özgür Özel destekçisi olduğu belirtilen bir kadın ile Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtilen bir kadın arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen sözlü kavga sırasında tansiyon yükseldi.
"HAİN! HAİN!" DİYE BAĞIRDI
Görüntülerde Özgür Özel destekçisi olduğu belirtilen kadının, karşısındaki kadına defalarca "Hain, hain" diye bağırdığı görüldü.
Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu belirtilen kadın ise bu sözlere, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir. Hain diyemezsin ona" sözleriyle karşılık verdi.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde iki kadın arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü.
Taraflardan birinin karşısındaki kadına defalarca "Hain" diye bağırdığı, tartışma sırasında "S... git butlancı" ifadesiyle küfürlü sözler kullandığı duyuldu.
Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtilen kadın ise "Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir" diyerek tepki gösterdi.
Çevrede bulunan bazı kişilerin araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlarda, "Şu Atatürk'ün partisine bunu yapmayın" sözleri dikkat çekti.
PARTİDE KAVGA BÜYÜYOR
Kılıçdaroğlu'nun "arınma" vurgusu ve Özel cephesinin TBMM'de verdiği mesajlar, CHP'deki çift başlılık tartışmasını daha da derinleştirdi.
Böylece CHP'de mahkeme kararıyla başlayan kriz yalnızca genel merkez ve Meclis kulisleriyle sınırlı kalmadı.
Kılıçdaroğlu ve Özel cepheleri arasındaki gerilim, parti tabanında da açık bir ayrışmaya dönüştü.