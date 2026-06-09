"BU PARTİYİ KURTARMAZSAM NAMERDİM" Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim" dedi. Bu sözler, CHP içindeki hesaplaşmanın daha da sertleşeceği yorumlarına neden oldu.

GERİLİM SOKAĞA İNDİ CHP'de iki liderin farklı noktalardan verdiği mesajlar, parti tabanındaki ayrışmayı da görünür hale getirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Özgür Özel destekçisi olduğu belirtilen bir kadın ile Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtilen bir kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü kavga sırasında tansiyon yükseldi.

"HAİN! HAİN!" DİYE BAĞIRDI Görüntülerde Özgür Özel destekçisi olduğu belirtilen kadının, karşısındaki kadına defalarca "Hain, hain" diye bağırdığı görüldü. Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu belirtilen kadın ise bu sözlere, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir. Hain diyemezsin ona" sözleriyle karşılık verdi. KAVGA ANLARI KAMERADA Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde iki kadın arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü. Taraflardan birinin karşısındaki kadına defalarca "Hain" diye bağırdığı, tartışma sırasında "S... git butlancı" ifadesiyle küfürlü sözler kullandığı duyuldu. Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtilen kadın ise "Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir" diyerek tepki gösterdi. Çevrede bulunan bazı kişilerin araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlarda, "Şu Atatürk'ün partisine bunu yapmayın" sözleri dikkat çekti.