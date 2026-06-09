Doğduğunda 1.5 kiloydu, derisi bile henüz oluşmamıştı! Meğer A.B.İ.'nin yıldızı Turgut Tunçalp'in hayatı büyük bir mücadeleyle başlamış
Doğduğunda sadece 1.5 kiloydu, derisi bile henüz oluşmamıştı! Şimdilerde ekranın en heybetli oyuncularından biri olan Turgut Tunçalp, ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisinin sezon finaliyle birlikte gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesinin mucizevi bakımıyla hayata tutunduğu o prematüre hikayesini ise dikkat çekti. Ekranların sert delikanlısının, gerçek hayatında 16 kupalı profesyonel bir off-road yarışçısı olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi:
ROL ALDIĞI UNUTULMAZ DİZİLER: KARİYERİNİN KİLOMETRE TAŞLARI
Prematüre bir bebek olarak başladığı hayat yolculuğunda Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyonunun en aranılan karakter oyuncularından biri haline gelen Turgut Tunçalp, hafızalarımıza şu efsane rollerle kazındı:
|
Yıl
|
Dizi Adı
|
Karakter Adı
|
2013-2014
|
Merhamet
|
Moskof Recep
|
2014-2019
|
Diriliş Ertuğrul
|
Afşin Bey
|
2017
|
Çukur
|
Kasım Helvacı
|
2019-2021
|
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
|
Haşmet Façalı
|
2021-2023
|
Teşkilat
|
Halit Gür (Halit Başkan)
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