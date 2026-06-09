Geçmişte direksiyon başında ciddi başarılar elde ettiğini belirten Tunçalp, bu tutkusunu ve kazandığı başarıları aynı programda şu sözlerle aktardı:

Eskiden baya bir yarışıyordum... 15-16 tane kupam var off-road'da. İyi de yarışçıydım. Ama şimdilerde mesela eski yarışçılar diyeyim, eski arkadaşlarımla birlikte böyle o off-road hazır araçlarla birlikte dağlara çıkıp orada bir gün iki gün kalıyoruz. Ama gerçekten böyle hiçbir arabanın çıkamayacağı, donanımlı olmayan arabaların çıkamayacağı bir yere çıkıyoruz. Tabii birlikte çıkıyoruz. 30'lu yaşlarımda tek başıma çıkardım.