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Doğduğunda 1.5 kiloydu, derisi bile henüz oluşmamıştı! Meğer A.B.İ.'nin yıldızı Turgut Tunçalp'in hayatı büyük bir mücadeleyle başlamış

Doğduğunda sadece 1.5 kiloydu, derisi bile henüz oluşmamıştı! Şimdilerde ekranın en heybetli oyuncularından biri olan Turgut Tunçalp, ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisinin sezon finaliyle birlikte gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesinin mucizevi bakımıyla hayata tutunduğu o prematüre hikayesini ise dikkat çekti. Ekranların sert delikanlısının, gerçek hayatında 16 kupalı profesyonel bir off-road yarışçısı olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi:
A.B.İ.’nin yıldızı Turgut Tunçalp’ın şaşırtan doğum hikayesi

Ekranların sert, bileği bükülmez ve heybetli karakterlerine hayat veren usta oyuncu Turgut Tunçalp'i bugünlerde A.B.İ. dizisiyle hayranlıkla izliyoruz. Ancak onun o dağ gibi duruşunun arkasında, hayata daha gözlerini açtığı ilk saniyede başlayan devasa bir yaşam mücadelesi saklı. 1.5 kiloluk o minicik bebeğin, bugünün dev oyuncusuna nasıl dönüştüğünün hikayesi tam bir mucize!

Hayata tutunmak için çok cılız bir başlangıç yaptı!

1.5 KİLO DOĞDU, DERİSİ BİLE YOKTU!

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976'da dünyaya geldiğinde takvimler normal bir doğum sürecini göstermiyordu. Çok erken, çok savunmasız ve adeta hayata tutunmak için çok cılız bir başlangıç yaptı.

Yaklaşık 1.5 - 2 kilogram civarındaydı!
  • Doğum Ağırlığı: Yaklaşık 1.5 - 2 kilogram civarındaydı.
  • Fiziksel Durumu: Gelişimini tam tamamlayamadığı için vücudunda henüz derisi bile belirginleşmemişti ve neredeyse hiç saçı yoktu.
Turgut Tunçalp: Annem fena bakmış bana

"ANNEM FENA BAKMIŞ BANA"

Usta oyuncu, geçen yıl katıldığı bir programda annesinin gösterdiği yoğun çabayı tam olarak şu sözlerle anlattı:

Doğduğumda 1,5-2 kilo civarındaymışım. Bayağı prematüre bebek yani. Derisi oluşmamış, saçı olmayan, böyle iki üç tane saçı olan... Sonradan böyle tosun gibi olduk ama. Annem fena bakmış bana ya.

Turgut Tunçalp hakkında şaşırtan gerçek

Henüz derisi bile tam oluşmamış bu çelimsiz bebek, annesinin gece gündüz demeden gösterdiği büyük bir ihtimam ve yoğun bakımla büyütüldü. Annesinin ellerinde sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayan Tunçalp, zamanla toparlanarak bugün ekranlarda izlediğimiz güçlü cüsseli bir oyuncuya dönüştü.

Meğer gerçek hayatında profesyonel bir off-road yarışçısıymış!

DİREKSİYON BAŞINDA BİR ŞAMPİYON: 16 KUPALI YARIŞ GEÇMİŞİ

Turgut Tunçalp'in çocukluğundaki bu durağan ve hassas başlangıç, ilerleyen yıllarda yerini ekstrem sporlara ve büyük bir adrenalin tutkusuna bıraktı. Ekranların sert delikanlısı, meğer gerçek hayatında profesyonel bir off-road yarışçısıymış.

Turgut Tunçalp: 15-16 tane kupam var off-road’da

Geçmişte direksiyon başında ciddi başarılar elde ettiğini belirten Tunçalp, bu tutkusunu ve kazandığı başarıları aynı programda şu sözlerle aktardı:

Eskiden baya bir yarışıyordum... 15-16 tane kupam var off-road'da. İyi de yarışçıydım. Ama şimdilerde mesela eski yarışçılar diyeyim, eski arkadaşlarımla birlikte böyle o off-road hazır araçlarla birlikte dağlara çıkıp orada bir gün iki gün kalıyoruz. Ama gerçekten böyle hiçbir arabanın çıkamayacağı, donanımlı olmayan arabaların çıkamayacağı bir yere çıkıyoruz. Tabii birlikte çıkıyoruz. 30'lu yaşlarımda tek başıma çıkardım.

A.B.İ.’nin yıldızı Turgut Tunçalp hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Turgut Tunçalp kaç yaşında?

12 Mayıs 1976 doğumlu olan usta oyuncu 50 yaşındadır.

Turgut Tunçalp nereli?

Sakarya doğumludur.

Turgut Tunçalp kiminle evli, eşi kim?

Oyuncu Turgut Tunçalp, 2019 yılında İlayda Atmaca ile evlenmiştir.

A.B.İ.’nin yıldızı Turgut Tunçalp’in rol aldığı diziler

ROL ALDIĞI UNUTULMAZ DİZİLER: KARİYERİNİN KİLOMETRE TAŞLARI

Prematüre bir bebek olarak başladığı hayat yolculuğunda Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyonunun en aranılan karakter oyuncularından biri haline gelen Turgut Tunçalp, hafızalarımıza şu efsane rollerle kazındı:

Yıl

Dizi Adı

Karakter Adı

2013-2014

Merhamet

Moskof Recep

2014-2019

Diriliş Ertuğrul

Afşin Bey

2017

Çukur

Kasım Helvacı

2019-2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Haşmet Façalı

2021-2023

Teşkilat

Halit Gür (Halit Başkan)

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