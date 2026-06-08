CHP’de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu’ndan birlik mesajı

CHP Genel Başkanı, parti içinde ayrışma değil ortak hedef etrafında dayanışma vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin hedefinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında adaleti ve demokrasiyi tesis etmek olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını belirterek, parti örgütüne birlik ve kenetlenme çağrısı yaptı.

PARTİ İÇİNDE BİRLİK MESAJI

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı fikirlerle zenginleşen ve aynı amaç etrafında kenetlenen büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Parti içinde ayrışma değil, ortak hedef etrafında dayanışma mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.