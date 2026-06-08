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CHP’de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu’ndan birlik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada parti örgütüne birlik ve sağduyu çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, tüm örgütü yarınki grup toplantısında “tek yürek olmaya ve kenetlenmeye” davet etti.

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  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı.
  • Kılıçdaroğlu, parti örgütünü grup toplantısında tek yürek olmaya ve kenetlenmeye çağırdı.
  • CHP lideri, parti içinde birlik mesajı vererek 'Birbirimize rakip değiliz; bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız' dedi.
  • Kılıçdaroğlu, CHP'nin hedefinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında adaleti ve demokrasiyi tesis etmek olduğunu belirtti.
  • CHP Genel Başkanı, parti içinde ayrışma değil ortak hedef etrafında dayanışma vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını belirterek, parti örgütüne birlik ve kenetlenme çağrısı yaptı.

CHP’de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu’ndan birlik mesajı-2

PARTİ İÇİNDE BİRLİK MESAJI

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı fikirlerle zenginleşen ve aynı amaç etrafında kenetlenen büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Parti içinde ayrışma değil, ortak hedef etrafında dayanışma mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

CHP’de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu’ndan birlik mesajı-3

HEDEF CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILI

CHP'nin hedefinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında adaleti ve demokrasiyi tesis etmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, milletin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmek için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

CHP’de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu’ndan birlik mesajı-4

KURULTAY SÜRECİ BAŞLIYOR

Kurultay takvimine ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını bildirdi.

CHP’de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu’ndan birlik mesajı-5

ÖRGÜTE "TEK YÜREK" ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, tüm parti örgütünü yarınki grup toplantısında tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet etti.

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