Galatasaray'da üç yıldız operasyonu: Beşiktaş'a dev çalım! Taraftarın sevgilisi dönüyor
Süper Lig'i üst üste 4 kez kazanan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, teknikdirektör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapılacak olan takviyelere yoğunlaşırken gündeme 3 isim geldi. Aslan, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Camavinga'nın peşine düştü. Ayrıca adı Beşiktaş ile anılan Vlahovic için de girişimler başladı. Gedson Fernandes de geniş listede kendisine yer buldu. İşte detaylar...
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- Galatasaray, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için menajerler aracılığıyla hem İspanyol kulübü hem de futbolcunun cephesiyle ilk temasları gerçekleştirdi.
- Real Madrid, 23 yaşındaki Camavinga için 50 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır ancak oyuncu yıllık 15 milyon euronun üzerinde maaş talep ediyor.
- Galatasaray, Juventus ile sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Dusan Vlahovic için yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası içeren teklif hazırladı.
- Galatasaray yönetimi, 2021 yılında yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giyen ve şu anda Spartak Moskova'da oynayan Gedson Fernandes ile görüşmelere başladı.
- Galatasaray, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle aceleci davranmadan özellikle orta saha ve hücum hattına üst düzey takviyeler yapmayı planlıyor.
Galatasaray, yeni sezon kadrosunu oluştururken yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transferlerde aceleci davranmıyor.
Yönetim, Avrupa'da daha iddialı bir takım kurmak adına özellikle orta saha ve hücum hattına üst düzey takviyeler yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların hedefleri arasında dünya futbolunun önemli isimleri yer alıyor.
CAMAVINGA İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Galatasaray'ın orta saha için en dikkat çekici hedeflerinden biri Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga oldu. Menajerler aracılığıyla hem İspanyol kulübü hem de Fransız futbolcunun cephesiyle ilk temasların gerçekleştirildiği öğrenildi.
Real Madrid'in, 23 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.
Ancak transferin önündeki en büyük engellerden biri oyuncunun maaş beklentisi olarak öne çıkıyor. Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği Camavinga'nın Galatasaray'a yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir ücret talep ettiği ifade ediliyor.
Real Madrid'de kazandığı maaşın iki katından fazla bir rakam isteyen yıldız futbolcuyu Suudi Arabistan kulüplerinin de yakından takip ettiği belirtiliyor.
6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Camavinga'nın, daha fazla forma şansı bulabilmek adına ayrılık seçeneğini değerlendirdiği aktarılıyor.
Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geride kalan sezonda 43 karşılaşmada görev alırken 2 gol ve 1 asist üretti.
VLAHOVIC İÇİN YÜKSEK MALİYETLİ PLAN
Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürürken alternatif golcü adayları üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Jhon Duran seçeneği gündemdeki yerini korurken, İtalya'dan gelen iddialar Dusan Vlahovic'i sarı-kırmızılıların radarına taşıdı.
Haberlere göre Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Sırp golcü için Galatasaray yönetimi önemli bir mali paket hazırladı. Yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası içeren teklif üzerinde durulduğu öne sürülüyor. Beşiktaş ile de anılan 26 yaşındaki futbolcunun, Juventus ile yaşanan görüşme sürecinin çıkmaza girmesi sonrası kariyerine ilişkin alternatifleri değerlendirmeye başladığı belirtiliyor.
2022 yılında Fiorentina'dan 85,5 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Vlahovic, beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 25 resmi maçta forma giyemeyen deneyimli forvet, sahaya çıktığı 23 karşılaşmada ise 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
GEDSON FERNANDES İÇİN DÖNÜŞ FORMÜLÜ
Orta saha takviyesi konusunda Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Gedson Fernandes oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli futbolcunun kulübü Spartak Moskova ile temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Gedson Fernandes, 2021 yılında Benfica'dan yarım sezonluğuna Galatasaray forması giymiş ve taraftarlarla kısa sürede güçlü bir bağ kurmuştu. O dönemde takımda kalmak istemesine rağmen transfer gerçekleşmemiş, ardından Beşiktaş'a imza atmıştı.
Daha sonra siyah-beyazlı ekipten 20 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan 27 yaşındaki orta sahanın yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Yönetimin de bu transfer için tüm şartları değerlendirmeye hazır olduğu ifade edilirken, Gedson geçen sezon Spartak Moskova formasıyla çıktığı 36 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.