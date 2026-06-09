Galatasaray'da üç yıldız operasyonu: Beşiktaş'a dev çalım! Taraftarın sevgilisi dönüyor

Galatasaray yönetimi, 2021 yılında yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giyen ve şu anda Spartak Moskova'da oynayan Gedson Fernandes ile görüşmelere başladı.

Galatasaray, Juventus ile sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Dusan Vlahovic için yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası içeren teklif hazırladı.

Real Madrid, 23 yaşındaki Camavinga için 50 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır ancak oyuncu yıllık 15 milyon euronun üzerinde maaş talep ediyor.

Galatasaray, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için menajerler aracılığıyla hem İspanyol kulübü hem de futbolcunun cephesiyle ilk temasları gerçekleştirdi.

Yönetim, Avrupa'da daha iddialı bir takım kurmak adına özellikle orta saha ve hücum hattına üst düzey takviyeler yapmayı planlıyor.

Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu

CAMAVINGA İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray'ın orta saha için en dikkat çekici hedeflerinden biri Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga oldu. Menajerler aracılığıyla hem İspanyol kulübü hem de Fransız futbolcunun cephesiyle ilk temasların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Real Madrid'in, 23 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.