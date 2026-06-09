Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’da

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

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DOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Sayın İbrahim Başkan ve ekibi çok önemli bir iş başardı. Umarım ABD'den en son dönen biz oluruz.

TRANSFER SÖZLERİ

Fatih Tekke ve ekibi geride bıraktığımız sezon çok değerli işlere imza attılar. Onları tebrik ediyorum. Biz aslında 12 transferin tamamını da geçtiğimiz hafta bitirmek istiyorduk fakat 8'i bitti. Her şey planlama dahilinde devam ediyor. Aksayan hiçbir şey yok. Rakiplerimiz henüz transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Sayın Fatih Tekke ve ekibi ne diyorsa o transferi yapacağız. Yakın zamanda inşallah borç yükünün hepsinden de kurtulmayı hedefliyoruz. 4 oyuncuyla yaptığımız ciddi görüşmeler var. Ondan sonra hocamızla konuşup karar vereceğiz.

KANAT TRANSFERİ HAKKINDA

Tüm transfer planlamamızı teknik ekibimizin direktifleri doğrultusunda yapıyoruz. Bir kanat oyuncusu eksiğimiz vardı. Hocamızla yaptığımız konuşmada ya Nwakaeme'yi takımda tutup Olaigbe'yi gönderdik. Bu doğrultuda kanat transferi için çalışmalar yapmıştık. Çok ciddi rakamlara (15-16 milyon euro) çıkmamıza rağmen takımları istediğimiz oyuncuları devre arasında bırakmadı. Planımız belliydi fakat kontenjan konusu bizi zor durumda bıraktı. 8 transferimizi bitirdik. İnşallah 4 transfer daha yapıp bu dönemi sonlandıracağız.

"ONANA'NIN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Onana'nın kalmaması durumunda yabancı bir kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz fakat Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Taleplerini de karşılamaya hazırız. O da bizi ve Trabzon'u çok seviyor.

"ONUACHU'YA 20 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELDİ"

Onuachu gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Teklifler aldı fakat biz, kadroyu korumak niyetindeyiz. Onuachu şehri seviyor. Ailesi ve kendisi de çok mutlu. Gelen teklifler var ama ayrılmayı düşünmüyor. Biz de satmayı düşünmüyoruz. Onuachu için 20 milyon euro'ya yakın bir teklif geldi fakat biz vermedik.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor