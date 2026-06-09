Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Grup" hamlesi: Genel Merkez'de yapacağız | "Kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!"

Toplantının adresini Genel Merkez olarak değiştiren Kılıçdaroğlu, partililere sükunet çağrısı yaparak, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!" dedi.

MESAJI "YAVAŞ" ÜZERİNDEN VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mesajı Mansur Yavaş'ın kendisine yaptığı çağrı üzerinden yapması dikkat çekti.

"BİZ BU OYUNU BOZARIZ"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!

İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum."