Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Grup" hamlesi: Genel Merkez'de yapacağız | "Kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!"
CHP'de "mutlak butlan" sonrası "kürsü" savaşı patladı. Hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel Meclis Grup salonunu işaret etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Özel'in destekçileri salonu doldururken; Meclis kapısı önünde kavga çıktı. TBMM'ye gitme kararından vaz geçen Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de Grup Toplantısı yapacağını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" tartışmalarının ardından "Grup" savaşı yaşandı.
MECLİS KARIŞTI
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki mücadele, Meclis Grup salonu üzerinde güç savaşına dönüştü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Özgür Özel destekçileri salonu doldururken, Meclis kapısı önünde taraflar arasında arbede yaşandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GRUP HAMLESİ
Yaşanan olayların ardından Meclis'teki Grup toplantısına katılma kararından vazgeçen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir hamle yaptı.
Toplantının adresini Genel Merkez olarak değiştiren Kılıçdaroğlu, partililere sükunet çağrısı yaparak, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!" dedi.
MESAJI "YAVAŞ" ÜZERİNDEN VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mesajı Mansur Yavaş'ın kendisine yaptığı çağrı üzerinden yapması dikkat çekti.
"BİZ BU OYUNU BOZARIZ"
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!
İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.
Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum."
YAVAŞ'IN MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaorğlu'na çağrı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.
Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.
Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.
DİSİPLİN SÜRECİ Mİ BAŞLIYOR?
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'nun disiplin hamlesi başlatacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı toplayacağını öne süren Yarkadaş, "Partinin yetkili kurullarının, bugün parti disiplinine aykırı davranan kişiler hakkında işlem yapmasını gündeme alması bekleniyor." dedi.