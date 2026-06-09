Önder Aksakal’dan Özgür Özel ekibine ret: DSP’yi kimse ele geçiremez
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’den ayrılmayı düşünen bazı isimlerin DSP’ye geçerek kurultayda yönetimi devralma fikrini gündeme getirdiğini açıkladı. Aksakal, teklifin parti yönetiminde oy birliğiyle reddedildiğini belirterek, "DSP’yi ele geçirmek gibi bir hadiseye DSP’liler müsaade etmezler" dedi.
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- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ile görüşerek 'Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin' teklifinde bulunduğu iddia edildi.
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den gelen teklifi doğrulayarak DSP yönetiminin başkanlık kurulunda oy birliğiyle bu teklifi reddettiğini açıkladı.
- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Önce hesap soracağım sonra kurultay yapacağım' açıklamasının ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin yeni parti arayışına girdiği öne sürüldü.
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'den ayrılmak isteyen isimlere 'Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun' çağrısında bulundu.
- Murat Emir, DSP'yi teslim almak gibi bir önerisinin olmadığını savunurken, DSP lideri Aksakal 'Bizim yalan söyleyecek halimiz yok' diyerek iddiaları doğruladı.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan tartışmalar muhalefet cephesinde yeni bir bölünme sürecini gündeme taşıdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Önce hesap soracağım sonra kurultay yapacağım" çıkışı ve partiyi yolsuzluklara bulaşanlardan ve "FETÖ ajanlarından" arındıracağını söylemesinin ardından CHP'de peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin yeni parti arayışına girdiği öne sürülürken, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den verdiği mesaj da parti içindeki ayrılık tartışmalarını büyüttü.
İmamoğlu'nun, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" sözleri, CHP'de yeni bir yol haritasının işaret fişeği olarak yorumlandı.
Özgür Özel de yeni parti ihtimaline ilişkin, "Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Bu en kötü senaryoda kullanmak üzere" sözleriyle dikkat çeken bir mesaj verdi.
TAKVİM PERDE ARKASINI YAZMIŞTI
CHP'deki bölünme arayışına ilişkin kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soy ismini çağrıştıran "EKİM Partisi" ile "İstiklal Partisi" gibi isimlerin gündeme geldiği öne sürüldü.
Ancak Özgür Özel ve ekibinin yalnızca yeni parti kurma formülünü değil, seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir parti üzerinden siyasi yol alma seçeneğini de değerlendirdiği iddia edildi.
Takvim'in gündeme taşıdığı perde arkası bilgilere göre bu kapsamda Demokratik Sol Parti ile temas kuruldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.
CHP'DEN DSP'YE "VERİN PARTİYİ ALIN VEKİLLİĞİ" TEKLİFİ
İddiaya göre Murat Emir, DSP yönetimiyle yapılan görüşmede, "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" teklifini iletti.
Takvim'in aktardığı bilgilere göre Emir'in, DSP'li yöneticiye, "Biz komple buraya gelsek, kasım ya da aralıktaki kurultayda partiyi komple bize verir misiniz?" sorusunu yönelttiği öne sürüldü.
Bu teklif, CHP'den ayrılmayı düşünen isimlerin DSP'ye geçerek seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir parti üzerinden siyasi pozisyon alma ve kurultayda yönetimi devralma planı olarak yorumlandı.
DSP REDDETTİ, EMİR ÇARK ETTİ
DSP cephesi, CHP'den geldiği belirtilen bu teklife kapıyı kapattı.
DSP'nin, "Bülent Ecevit'in siyasi mirası yolsuzluklar ve şaibelerle anılanlarla yan yana gelemez" diyerek teklifi reddettiği öne sürüldü.
Siyasi pazarlık iddialarının gündeme gelmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklama yaptı.
Emir, DSP'yi teslim almak gibi bir önerisinin olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak'la kendi ofisinde çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi içeren sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP'yi teslim almak gibi önerim olmadığı gibi, böyle teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır."
AKSAKAL CHP'DEN GELEN TEKLİFİ DOĞRULADI
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Murat Emir'in açıklamasının ardından CHP cephesinden gelen "partiyi bize verin" teklifini doğruladı.
Aksakal, A Haber yayınında yaptığı açıklamada, CHP'den ayrılmayı düşünen bazı isimlerin yeni parti kurma ya da başka bir partiye geçme arayışı kapsamında DSP'yi gündeme aldığını söyledi.
Aksakal, bu kapsamda Murat Emir'in DSP'den bir genel başkan yardımcısıyla baş başa görüştüğünü belirterek şunları anlattı:
"Efendim bu sözünü ettiğiniz konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum, ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar anladığımız kadarıyla.
Bunu kiminle görüşebiliriz gibi bir sonuçtan sonra da bizim bir genel başkan yardımcımıza ulaşmışlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar."
KURULTAYDA YÖNETİMİ ALMA PLANI
Aksakal, görüşmede DSP'nin kurultay tarihinin sorulduğunu ve ardından dikkat çeken teklifin gündeme geldiğini söyledi.
DSP lideri, o süreci şu sözlerle aktardı:
"Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş. Sayın Emir arkadaşımız da Ekim, Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. 'Biz ayrılanlar olarak, Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek, kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur?' demişler."
Aksakal, DSP'li yöneticinin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını ve konuyu kendisine ileteceğini söylediğini belirtti.
DSP YÖNETİMİ OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ
Önder Aksakal, teklifin kendisine iletilmesinin ardından konuyu başkanlık kurulunda değerlendirdiklerini açıkladı.
Aksakal, DSP yönetiminin bu girişime kapıyı kesin şekilde kapattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuyu biz öncelikle bana ilettikten sonra başkanlık kurulumuzda değerlendirmeyi aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk. Hatta bu kararımızın da medyayla paylaşılması noktasında başkanlık kurulumuzda bir de oylama yaptım. Herkesin katılımıyla ve oy birliğiyle bunu basınımızla da paylaşalım dedik ve kamuoyu da bu şekilde bilgilenmiş oldu."
DSP lideri, partisinin kendi kurulları, gelenekleri ve tüzüğü bulunduğunu vurgulayarak, "DSP'yi ele geçirmek gibi bir şeye zaten DSP'liler müsaade etmezler. DSP'nin kendi kurulları ve kararları vardır, gelenekleri vardır, parti tüzüğü vardır. Her şey bu çerçevede devam edecektir tabii ki." dedi.
Aksakal, "Tabii ki bizim partiyi verme niyetimiz yok" sözleriyle de CHP cephesinden geldiği belirtilen teklife kapıları kapattı.
"BİZİM YALAN SÖYLEYECEK HALİMİZ YOK"
Aksakal, iddiaları reddeden Murat Emir'e de sert tepki gösterdi.
DSP lideri, görüşmenin içeriğinin yanlış aktarılmadığını belirterek, "Bizim yalan söyleyecek halimiz yok" ifadeleriyle Emir'e yanıt verdi.
Aksakal'ın bu çıkışı, CHP cephesinden gelen temasın yalnızca sıradan bir siyasi sohbet olmadığı, DSP yönetiminin konuyu resmi kurullarında değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.
"DSP KENDİ ADINI ŞAİBELİ İSİMLERLE KİRLETMEZ"
Aksakal, Bülent Ecevit'in mirasını taşıyan DSP'nin bazı çevreler için cazip görülebileceğini ancak partinin bu tür bir siyasi pazarlığın parçası olmayacağını söyledi.
DSP'nin 41 yıllık geçmişine dikkat çeken Aksakal, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle Demokratik Sol Parti 41 yıllık geçmişi olan, temiz, dürüst, milliyetçi ve vatansever olan bir siyasi parti olarak bu özelliklerini korumuştur. Şimdi böyle bir partiye herkes girmek ister. Herkes böyle bir parti içerisinde kendileri adına iddia edilen olumsuzlukları bertaraf etme çabasına girebilir."
Aksakal, söz konusu yöntemin CHP'den ayrılmayı düşünen isimler açısından mantıklı görülebileceğini ancak DSP'nin buna izin vermeyeceğini belirtti.
"Bu onlar adına belki mantıklı bir yöntem ama Demokratik Sol Parti kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez."
Aksakal, CHP'yi reddetmelerini de, "Bugün şaibeli işlere bulaşmış bir belediye başkanını ya da meclis üyesini alır mıyız içimize?" sözleriyle gerekçelendirdi.
AKSAKAL'DAN CHP'DEKİ AYRILIK ARAYIŞLARINA YORUM
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi hareket kurmaya çalışanların başarı şansına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Aksakal, ana gövde siyasi partilerden ayrılarak kurulan yeni hareketlerin Türk siyasi tarihinde kalıcı başarı sağlayamadığını söyledi.
"Bu sadece CHP'den ayrılanlar demeyelim de toplumda kabul görmüş ve akredite olmuş ana gövde siyasi partilerden ayrılan ve kurulan yeni kurulan hiçbir siyasi hareket başarı gösterememiştir. Bu Türk siyasi tarihinin neredeyse geleneksel bir sonucudur. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ayrılarak yeni bir parti kurmaya kalkışanların akıbeti bundan farklı olmayacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum."
"İKİNCİ BİR MERKEZ KALICI OLMAZ"
Aksakal, CHP içinde ikinci bir siyasi merkez oluşturulmasının teknik olarak mümkün olmadığını da söyledi.
Her partinin kendi tüzüğü ve işleyişi bulunduğunu vurgulayan Aksakal, parti düzenini bozacak adımlara izin verilmeyeceğini belirtti.
"Ben ikinci bir merkez oluşturulabileceğini teknik olarak mümkün görmüyorum. Çünkü her partinin tüzüğü var. O tüzük hükümleri çerçevesinde aykırı bir noktada olanlar partiden bir şekilde uzaklaştırılır.
Ama geçici ama kalıcı olarak uzaklaştırılır ve partinin normal çalışma ortamının bozulmasına müsaade etmezler. Bu bütün siyasi partilerde böyledir. Ben orada da bir sıkıntı olacağını, ikinci bir merkezin kalıcı olarak devam edeceğini düşünmüyorum."
DSP'NİN CHP'DEN AYRILARAK KURULMADIĞINI VURGULADI
Aksakal, DSP'nin CHP'den ayrılarak kurulmuş bir parti olduğu yönündeki yorumlara da itiraz etti.
DSP lideri, Demokratik Sol Parti'nin 1980 darbesi sonrası Bülent Ecevit öncülüğünde kurulduğunu hatırlattı.
"Sorunuzdaki bir hususu öncelikle düzelterek cevap vermek isterim. Demokratik Sol Parti CHP'den ayrılarak kurulmuş bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi hatırladığınız gibi 1980 askeri darbe sırasında kapatılmış, bütün diğer partilerle birlikte. Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit'in öncülüğünde daha sonra kurulmuştur.
Yani 1980'de kapatılan bu partilerden sonra Demokratik Sol Parti 1985'te kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci defa DSP'nin kuruluşundan sonra, 1992 yılında açılmıştır."
Aksakal, DSP'nin özgün, milliyetçi ve vatansever çizgiye sahip bir siyasi parti olduğunu ifade etti.
"Dolayısıyla Demokratik Sol Parti'yi CHP'den ayrılan başka partiler gibi değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. DSP özgün bir siyasi partidir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne tüzüğüyle ne programıyla özünde eşdeğer noktada da değildir. DSP'nin siyasete bakış açısı daha özgün, daha milliyetçi, daha vatansever özellikler içerir."
MUHALEFETİN SORUNU ORTAK VİZYON EKSİKLİĞİ
Aksakal, muhalefet partilerinin en büyük sorununun liderlikten ziyade ortak siyasi vizyon oluşturamamak olduğunu belirtti.
DSP'nin Bülent Ecevit liderliğinde üç kez devleti yönettiğini hatırlatan Aksakal, CHP'nin 1992'den bu yana iktidar ya da hükümet ortaklığı deneyimi yaşamadığını söyledi.
"Bence liderlikten ziyade ortak siyasi vizyon oluşturamamak olarak değerlendirilebilir. Liderlik manasında da güçlü yapıyı elinde bulunduran siyasi partiler, bunu toplumla buluşturabilen siyasi partiler de her zaman iktidar deneyimini yaşamışlardır. Demokratik Sol Parti de bunlardan bir tanesidir. Bülent Ecevit'in genel başkanlığında ve başbakanlığında üç defa devleti yönetmiş bir siyasi partidir."
Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biraz önce de tarihsel olarak işaret ettiğim gibi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi 1992 yılında kurulmuş olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir zaman ne hükümet ortağı olabilmiştir ne de iktidar olabilmiştir. DSP hatırlayın 1999 yılında tek başına 66 milletvekiliyle parlamentonun güvenini alarak bir hükümet kurabilmiştir. Onun için liderlik tabii ki önemli."
İYİ PARTİ'DEN CHP'DEN AYRILACAK İSİMLERE "GELİN" ÇAĞRISI
CHP'de yeni parti ve mevcut bir parti üzerinden siyasi yol alma tartışmaları sürerken, İYİ Parti cephesinden de dikkat çeken bir çıkış geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'den ayrılmak isteyen isimlere kapı aralayan bir mesaj verdi.
Dervişoğlu, Özgür Özel'e hitaben, "Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun. Başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, CHP'deki ayrılık arayışlarına karşı İYİ Parti'nin de "emanetçi vekil" formülüne kapı araladığı şeklinde değerlendirildi.
Böylece CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kriz, yalnızca parti içi yönetim tartışması olmaktan çıkarak yeni parti arayışları, mevcut parti formülleri ve muhalefet içinde yeni siyasi pozisyon alma girişimleriyle daha geniş bir bölünme tablosuna dönüştü.
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