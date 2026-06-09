Önder Aksakal’dan Özgür Özel ekibine ret: DSP’yi kimse ele geçiremez

DSP REDDETTİ, EMİR ÇARK ETTİ DSP cephesi, CHP'den geldiği belirtilen bu teklife kapıyı kapattı. DSP'nin, "Bülent Ecevit'in siyasi mirası yolsuzluklar ve şaibelerle anılanlarla yan yana gelemez" diyerek teklifi reddettiği öne sürüldü. Siyasi pazarlık iddialarının gündeme gelmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklama yaptı. Emir, DSP'yi teslim almak gibi bir önerisinin olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak'la kendi ofisinde çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi içeren sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP'yi teslim almak gibi önerim olmadığı gibi, böyle teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır."

AKSAKAL CHP'DEN GELEN TEKLİFİ DOĞRULADI DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Murat Emir'in açıklamasının ardından CHP cephesinden gelen "partiyi bize verin" teklifini doğruladı. Aksakal, A Haber yayınında yaptığı açıklamada, CHP'den ayrılmayı düşünen bazı isimlerin yeni parti kurma ya da başka bir partiye geçme arayışı kapsamında DSP'yi gündeme aldığını söyledi. Aksakal, bu kapsamda Murat Emir'in DSP'den bir genel başkan yardımcısıyla baş başa görüştüğünü belirterek şunları anlattı: "Efendim bu sözünü ettiğiniz konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum, ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar anladığımız kadarıyla. Bunu kiminle görüşebiliriz gibi bir sonuçtan sonra da bizim bir genel başkan yardımcımıza ulaşmışlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar."

KURULTAYDA YÖNETİMİ ALMA PLANI Aksakal, görüşmede DSP'nin kurultay tarihinin sorulduğunu ve ardından dikkat çeken teklifin gündeme geldiğini söyledi. DSP lideri, o süreci şu sözlerle aktardı: "Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş. Sayın Emir arkadaşımız da Ekim, Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. 'Biz ayrılanlar olarak, Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek, kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur?' demişler." Aksakal, DSP'li yöneticinin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını ve konuyu kendisine ileteceğini söylediğini belirtti.

DSP YÖNETİMİ OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ Önder Aksakal, teklifin kendisine iletilmesinin ardından konuyu başkanlık kurulunda değerlendirdiklerini açıkladı. Aksakal, DSP yönetiminin bu girişime kapıyı kesin şekilde kapattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyu biz öncelikle bana ilettikten sonra başkanlık kurulumuzda değerlendirmeyi aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk. Hatta bu kararımızın da medyayla paylaşılması noktasında başkanlık kurulumuzda bir de oylama yaptım. Herkesin katılımıyla ve oy birliğiyle bunu basınımızla da paylaşalım dedik ve kamuoyu da bu şekilde bilgilenmiş oldu." DSP lideri, partisinin kendi kurulları, gelenekleri ve tüzüğü bulunduğunu vurgulayarak, "DSP'yi ele geçirmek gibi bir şeye zaten DSP'liler müsaade etmezler. DSP'nin kendi kurulları ve kararları vardır, gelenekleri vardır, parti tüzüğü vardır. Her şey bu çerçevede devam edecektir tabii ki." dedi. Aksakal, "Tabii ki bizim partiyi verme niyetimiz yok" sözleriyle de CHP cephesinden geldiği belirtilen teklife kapıları kapattı.