İzmir'de FETÖ operasyonu: 78 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında haklarında işlem kararı verilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 78 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'de FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı ve yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Türkiye genelinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri İzmir'de başarılı bir operasyona imza attı.
EMNİYETTEN EŞ ZAMANLI BASKIN
İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Güvenlik güçleri, haklarında işlem başlatılan kişilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
78 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.