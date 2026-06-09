Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı ve yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, haklarında işlem başlatılan kişilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Türkiye genelinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri İzmir'de başarılı bir operasyona imza attı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel