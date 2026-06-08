Hakan Safi anlaşmıştı Aziz Yıldırım alıyor! Fenerbahçe'den 4 transfer
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, transferde kolları sıvadı. Teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirecek olan Yıldırım, forvet transferini Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile noktalayacak. Efsane başkan, stopere Nathan Ake ismini düşünürken, daha önce Hakan Safi'nin anlaştığını duyurduğu Hakan Çalhanoğlu için de kararını verdi. İşte detaylar...
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- Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör seçimi için yönetim kuruluyla toplantı yapacak ve yerli teknik adam tercihi ağırlık kazandı.
- Yönetimin en doğru seçenek olarak gördüğü Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor ve Dirk Kuyt ile Volkan Demirel'in teknik heyette yer alması planlanıyor.
- Aziz Yıldırım yönetimi forvet transferinde Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile anlaşma sağlamayı hedefliyor.
- Orta saha takviyesi için Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile temaslar başlatıldı.
- Stoper transferinde Manchester City'den Nathan Aké bir numaralı hedef olarak belirlendi ve oyuncunun menajeriyle ilk temaslar kuruldu.
Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, göreve başlamasının ardından futbol yapılanmasına ilişkin önemli kararlar almaya hazırlanıyor.
Kısa süre içerisinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen Yıldırım'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi teknik direktör seçimi olacak.
Bir yıllık görev sürecinde doğrudan şampiyonluk hedefiyle hareket edecek yönetimin, bu doğrultuda riskleri en aza indirecek bir yol haritası oluşturduğu belirtiliyor.
AYKUT KOCAMAN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
Kulüp yönetiminin yabancı teknik direktör tercihinde yaşanabilecek transfer talepleri ve olası görüş ayrılıklarının sezon planlamasını olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.
Bu nedenle yerli bir teknik adamla yola devam edilmesi seçeneğinin ağırlık kazandığı öğrenildi.
Önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantıda, Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak. Yönetimin yapılacak değerlendirmelerin ardından takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini en doğru seçenek olarak görmesi bekleniyor.
61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının da uzun süredir Fenerbahçe'nin mevcut kadro yapısı ve yaşadığı sorunlar üzerine analizler yaptığı, olası bir dönüş ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Teknik ekibin şekillenmesi halinde Dirk Kuyt'ın yardımcı antrenör olarak görev almasının planlandığı, Volkan Demirel'in de teknik heyete dahil edilmesi için ikna çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
FORVET TRANSFERLERİ TAMAM
Teknik direktör konusunun yanı sıra transfer çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.
Aziz Yıldırım yönetimi, Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile anlaşma sağlayarak bu transferleri resmiyete dökmeyi ve forvet hattındaki planlamayı tamamlamayı hedefliyor.
Yönetimin bundan sonraki öncelikleri ise stoper ve orta saha takviyesi olacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU KARARI
Orta saha için gündemde yer alan isimlerden biri milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu. İddialara göre Aziz Yıldırım, deneyimli oyuncuyu kadroda görmek istiyor ve bu doğrultuda temaslara başladı.
Daha önce başkan adaylarından Hakan Safi de Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığını ve seçilmesi halinde transferi gerçekleştireceğini açıklamıştı.
Inter formasıyla geride kalan sezonda 30 karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, 12 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
STOPERDE BİR NUMARALI ADAY NATHAN AKE
Savunma hattı için çalışmalarını sürdüren Oğuz Çetin liderliğindeki ekibin bir numaralı hedefinin Nathan Aké olduğu öne sürüldü.
Hollandalı savunmacının menajerlik şirketiyle ilk temasların kurulduğu ve oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisinin iletildiği belirtilirken, Manchester City yönetimiyle de görüşmelerin başladığı ifade edildi.
İddialara göre Manchester City'de Pep Guardiola sonrası göreve gelen Enzo Maresca ile yeni bir kadro yapılanması planlanıyor.
Bu süreçte Nathan Aké'nin takımdan ayrılması beklenen oyuncular arasında yer aldığı öne sürülürken, Fenerbahçe yönetiminin savunma transferini bu dosya üzerinden ilerletmeyi hedeflediği belirtiliyor.