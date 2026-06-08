Hakan Safi anlaşmıştı Aziz Yıldırım alıyor! Fenerbahçe'den 4 transfer

Stoper transferinde Manchester City'den Nathan Aké bir numaralı hedef olarak belirlendi ve oyuncunun menajeriyle ilk temaslar kuruldu.

Orta saha takviyesi için Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile temaslar başlatıldı.

Aziz Yıldırım yönetimi forvet transferinde Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi ile anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Yönetimin en doğru seçenek olarak gördüğü Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor ve Dirk Kuyt ile Volkan Demirel'in teknik heyette yer alması planlanıyor.

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör seçimi için yönetim kuruluyla toplantı yapacak ve yerli teknik adam tercihi ağırlık kazandı.

Bir yıllık görev sürecinde doğrudan şampiyonluk hedefiyle hareket edecek yönetimin, bu doğrultuda riskleri en aza indirecek bir yol haritası oluşturduğu belirtiliyor.

Kısa süre içerisinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen Yıldırım'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi teknik direktör seçimi olacak.

Bu nedenle yerli bir teknik adamla yola devam edilmesi seçeneğinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

Volkan Demirel'in Kocaman'ın ekibine katılması bekleniyor

Önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantıda, Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak. Yönetimin yapılacak değerlendirmelerin ardından takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini en doğru seçenek olarak görmesi bekleniyor.

61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının da uzun süredir Fenerbahçe'nin mevcut kadro yapısı ve yaşadığı sorunlar üzerine analizler yaptığı, olası bir dönüş ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Teknik ekibin şekillenmesi halinde Dirk Kuyt'ın yardımcı antrenör olarak görev almasının planlandığı, Volkan Demirel'in de teknik heyete dahil edilmesi için ikna çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.