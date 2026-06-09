Dünya Kupası öncesi Ebola krizi: Trump Avrupa’yı hedefe koydu
ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Ebola alarmı Washington ile Avrupa arasında yeni bir krize dönüştü. Axios’a göre Trump yönetimi, Orta Afrika’dan gelen yolculara yönelik kısıtlamaların artırılması için Avrupa’ya baskı yaparken, olası bir salgında faturayı AB’nin sınırlı tedbirlerine ve DSÖ’nün Ebola stratejisine kesecek.
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- Trump yönetimi, ABD'de 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde Avrupa ülkelerine Orta Afrika'dan gelen yolcular için seyahat kısıtlamaları uygulaması çağrısında bulundu.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da Bundibugyo suşu kaynaklı Ebola salgınında 500'den fazla kişi enfekte oldu ve 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kupası'na 5-7 milyon uluslararası ziyaretçi geleceğini tahmin ediyor ve bunlar arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden oyuncular ve taraftarlar da bulunacak.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli futbol takımının ABD'ye girişi için Belçika'da 21 günlük izolasyon süreci zorunlu kılındı ve takımın 11 Haziran'da Houston'a varması planlanıyor.
- Trump yönetimi, DSÖ ve Avrupa Birliği'ni salgını derhal bildirmemek ve seyahat yasakları tavsiye etmemekle suçluyor, olası bir salgın durumunda sorumluluğu bunlara yüklemeye hazırlanıyor.
ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Ebola paniği, Washington ile Avrupa arasında yeni bir krize dönüştü. Axios'a konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi, salgının uluslararası seyahatlerle ABD'ye taşınabileceği endişesiyle Avrupa ülkelerine baskı yapıyor.
Washington, özellikle Orta Afrika'dan gelen yolculara yönelik kısıtlamaların artırılmasını istiyor. Trump yönetimi, Avrupa'nın sınırlı tedbirlerinden rahatsız olurken, Dünya Sağlık Örgütü'nün mevcut Ebola stratejisinin terk edilmesini ve ABD'nin daha sert kurallarının benimsenmesini talep ediyor.
Beyaz Saray'ın mesajı ise net: Dünya Kupası sırasında ABD'de Ebola vakası görülürse, Trump yönetimi faturayı Avrupa'nın gevşek seyahat politikalarına ve DSÖ'nün salgın stratejisine kesecek.
ABD'DEN AVRUPA'YA "SEYAHAT YASAĞI" BASKISI
ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Avrupa ülkelerine olağanüstü nitelikte bir talep iletti. Bakanlık, Ebola salgınının başladığı Orta Afrika'dan gelen yolcular için seyahat kısıtlamaları uygulanması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Axios'a yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkeleri bu salgının daha fazla yayılmasını önlemek için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Şimdi harekete geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Washington yönetimi, Dünya Kupası nedeniyle artacak uluslararası seyahat trafiğinin Ebola'nın yayılma riskini artırabileceği görüşünde.
5 İLA 7 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Dünya Kupası perşembe günü başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar sürecek. Turnuvada rekor sayıda 48 takım mücadele edecek, toplam 104 maç oynanacak.
Organizasyona 16 şehir ev sahipliği yapacak. Bu şehirlerin 11'i ABD'de yer alırken, diğer maçlar Kanada ve Meksika'da oynanacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre turnuva, ülkeye 5 ila 7 milyon uluslararası ziyaretçi çekecek. Bu ziyaretçiler arasında Ebola salgınının merkez üssü olarak gösterilen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden oyuncular, teknik ekipler ve taraftarlar da bulunacak.
500'DEN FAZLA VAKA, 90'DAN FAZLA ÖLÜM
Son raporlara göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da Bundibugyo suşu kaynaklı Ebola salgınında 500'den fazla kişi enfekte oldu. Salgın nedeniyle 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs'ta salgını küresel sağlık acil durumu ilan etti.
Daha yaygın görülen Zaire suşunun aksine, Bundibugyo suşu için ruhsatlı bir aşı ya da onaylanmış bir tedavi bulunmuyor. Bu durum, Washington'un salgına ilişkin endişelerini artıran başlıca unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
TRUMP'IN HEDEFİNDE DSÖ'NÜN EBOLA STRATEJİSİ VAR
Başkan Donald Trump, uzun süredir Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik eleştirileriyle biliniyor. Trump, ikinci döneminin ilk gününde ABD'yi DSÖ'den çekmişti.
Bu kararın gerekçeleri arasında, DSÖ'nün COVID-19 pandemisi sırasındaki başarısızlıkları ve şeffaflık eksikliği gösterilmişti.
Şimdi ise Beyaz Saray'ın, DSÖ'den uzaklaşan çizgisini Ebola krizi üzerinden daha da sertleştirdiği belirtiliyor. Axios'a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre Trump yönetimi, DSÖ ve Avrupa'yı salgının kontrol altına alınmasında yeterince hızlı ve kararlı davranmamakla suçlamaya hazırlanıyor.
WASHİNGTON ÜÇ BAŞLIKTA İTİRAZ EDİYOR
Trump yönetiminin itirazları üç temel başlıkta toplanıyor.
Washington'a göre DSÖ, salgını "derhal bildirmekte" başarısız oldu. ABD tarafı, örgütün ülkelere "seyahat yasakları ve sınır kapatmaları" tavsiye etmeyerek dünyayı yanılttığını savunuyor.
Trump yönetimi ayrıca Avrupa Birliği'ni, DSÖ tavsiyelerine uyması nedeniyle eleştiriyor. Washington, AB'nin Ebola'dan etkilenen ülkelerden gelen yolcular için seyahat kısıtlamalarına ve havaalanlarında artırılmış tarama önlemlerine direnmesinden rahatsız.
ABD, Avrupa Birliği'nin Kanada ve Meksika'nın izinden giderek Ebola'dan etkilenen ülkelerden gelen zorunlu olmayan seyahatlere ABD tarzı kısıtlamalar getirmesini istiyor.
AFRİKA'DAN GELEN YOLCULAR MERCEK ALTINDA
Amerikalı yetkililer, Afrika ülkelerinden gelen yolcuları ve Avrupa aktarmalı seyahat edenleri izliyor. Riskli görülen kişilerin ABD'ye girişlerinin engellendiği belirtiliyor.
Mayıs ayında yaşanan bir olay da Washington'un bu süreçteki sert tutumunu ortaya koydu.
Air France'ın Paris'ten Detroit'e giden bir uçağı, ABD yetkililerinin uçakta Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı bir yolcu bulunduğunu tespit etmesinin ardından Montreal'e yönlendirildi.
KONGO TAKIMINA 21 GÜNLÜK İZOLASYON ŞARTI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli futbol takımının ABD'ye girişine izin verilecek. Ancak takımın bunun için Belçika'da ABD'nin zorunlu kıldığı 21 günlük izolasyon sürecinden geçmesi gerekiyor.
Heyetin, ülkenin yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra ilk Dünya Kupası katılımı için 11 Haziran'da Houston'a varması planlanıyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti için tarihi Dünya Kupası dönüşü, Ebola tedbirleri nedeniyle 21 günlük izolasyon şartıyla gölgelendi.
AVRUPA VE DSÖ İDDİALARI REDDEDİYOR
Avrupa tarafı ise Washington'un iddialarını reddediyor.
DSÖ ve Avrupalı yetkililer, sınırları kapatmaya çalışmak yerine tarama, test ve temas takibinin daha etkili olduğunu savunuyor.
Avrupalı yetkililere göre mevcut salgınla bağlantılı olarak hiçbir AB ülkesinde doğrulanmış Ebola vakası bildirilmedi. Avrupa tarafı, genel halk için riskin "çok düşük" olduğunu belirtiyor.
DSÖ yetkilileri de salgın ilanında geciktikleri yönündeki iddiaları kabul etmiyor. Örgüt, 5 Mayıs'ta hastalıktan kaynaklanan ölümlerin arttığına ilişkin haberlerin ortaya çıktığını, laboratuvarların ise Bundibugyo suşunu 15 Mayıs'a kadar doğruladığını belirtiyor.
DSÖ'ye göre uyarı bildirimi, doğrulamanın hemen ardından yapıldı.
EBOLA'NIN BULAŞMA ŞEKLİ COVID-19'DAN FARKLI
DSÖ ve Avrupalı yetkililer, Ebola'nın bulaşma dinamiklerinin COVID-19'dan önemli ölçüde farklı olduğuna da dikkat çekiyor.
Solunum yolu virüslerinden farklı olarak Ebola, genellikle semptom gösteren bir hastanın vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu bulaşıyor.
Bu nedenle uzmanlara göre Dünya Kupası gibi kitlesel etkinlikler, COVID-19 benzeri solunum yolu salgınlarından farklı olarak Ebola'nın yayılması için daha düşük olasılıklı ortamlar olarak değerlendiriliyor.
WASHİNGTON 160 MİLYON DOLARLIK KAYNAK AYIRDI
Trump yönetimi, Ebola ile mücadele için 160 milyon dolardan fazla kaynak ayırdığını belirtiyor. Washington, uygulanan önlemler sayesinde ABD'de salgın yaşanma olasılığının düşük olduğunu savunuyor.
Ancak Axios'un haberine göre yönetim, olası bir salgın durumunda sorumluluğu Avrupa'nın sınırlı seyahat kısıtlamalarına ve DSÖ'nün stratejisine yüklemeye hazırlanıyor.
Dünya Kupası'nın başlamasına kısa süre kala Ebola alarmı, yalnızca sağlık başlığı olmaktan çıktı. Washington, Avrupa Birliği ve DSÖ arasında yeni bir suçlama savaşının kapısı aralandı.
Trump yönetimi salgın ihtimalinin düşük olduğunu savunsa da olası bir krizde kimi hedef göstereceğini şimdiden belli etti.