Dünya Kupası öncesi Ebola krizi: Trump Avrupa’yı hedefe koydu

500'DEN FAZLA VAKA, 90'DAN FAZLA ÖLÜM Son raporlara göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da Bundibugyo suşu kaynaklı Ebola salgınında 500'den fazla kişi enfekte oldu. Salgın nedeniyle 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs'ta salgını küresel sağlık acil durumu ilan etti. Daha yaygın görülen Zaire suşunun aksine, Bundibugyo suşu için ruhsatlı bir aşı ya da onaylanmış bir tedavi bulunmuyor. Bu durum, Washington'un salgına ilişkin endişelerini artıran başlıca unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

TRUMP'IN HEDEFİNDE DSÖ'NÜN EBOLA STRATEJİSİ VAR Başkan Donald Trump, uzun süredir Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik eleştirileriyle biliniyor. Trump, ikinci döneminin ilk gününde ABD'yi DSÖ'den çekmişti. Bu kararın gerekçeleri arasında, DSÖ'nün COVID-19 pandemisi sırasındaki başarısızlıkları ve şeffaflık eksikliği gösterilmişti. Şimdi ise Beyaz Saray'ın, DSÖ'den uzaklaşan çizgisini Ebola krizi üzerinden daha da sertleştirdiği belirtiliyor. Axios'a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre Trump yönetimi, DSÖ ve Avrupa'yı salgının kontrol altına alınmasında yeterince hızlı ve kararlı davranmamakla suçlamaya hazırlanıyor.

WASHİNGTON ÜÇ BAŞLIKTA İTİRAZ EDİYOR Trump yönetiminin itirazları üç temel başlıkta toplanıyor. Washington'a göre DSÖ, salgını "derhal bildirmekte" başarısız oldu. ABD tarafı, örgütün ülkelere "seyahat yasakları ve sınır kapatmaları" tavsiye etmeyerek dünyayı yanılttığını savunuyor. Trump yönetimi ayrıca Avrupa Birliği'ni, DSÖ tavsiyelerine uyması nedeniyle eleştiriyor. Washington, AB'nin Ebola'dan etkilenen ülkelerden gelen yolcular için seyahat kısıtlamalarına ve havaalanlarında artırılmış tarama önlemlerine direnmesinden rahatsız. ABD, Avrupa Birliği'nin Kanada ve Meksika'nın izinden giderek Ebola'dan etkilenen ülkelerden gelen zorunlu olmayan seyahatlere ABD tarzı kısıtlamalar getirmesini istiyor.

AFRİKA'DAN GELEN YOLCULAR MERCEK ALTINDA Amerikalı yetkililer, Afrika ülkelerinden gelen yolcuları ve Avrupa aktarmalı seyahat edenleri izliyor. Riskli görülen kişilerin ABD'ye girişlerinin engellendiği belirtiliyor. Mayıs ayında yaşanan bir olay da Washington'un bu süreçteki sert tutumunu ortaya koydu. Air France'ın Paris'ten Detroit'e giden bir uçağı, ABD yetkililerinin uçakta Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı bir yolcu bulunduğunu tespit etmesinin ardından Montreal'e yönlendirildi.