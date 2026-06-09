Akkuyu NGS'de kritik eşik! İlk temsili yakıt reaktöre yüklendi: Hedef yıl sonu

"Akkuyu NGS'nin 1. Güç Ünitesi'nde temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ediyor."

"Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ediyor. Temsili demetler sayesinde, nükleer yakıtla ilgili işlemleri gerçek işletme koşullarına mümkün olduğunca yakın şartlarda test ediyor, ekipmanların ve personelin bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğuna emin oluyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF: YIL SONUNA KADAR İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ

Temsili yüklemenin tamamlanmasının ardından reaktörün üst kısım montajına ve ardından soğuk-sıcak testlere geçilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda takvimin başarıyla işlediğini belirterek Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz."

Temsili yakıt yüklemesinin tamamlanmasıyla birlikte, reaktörün üst bölüm montajları ve ardından soğuk-sıcak testlerin başlatılması bekleniyor. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Akkuyu'da ilk elektrik üretimi için kritik eşiğe bir adım daha yaklaşılmış olacak.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi