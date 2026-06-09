Akkuyu NGS'de kritik eşik! İlk temsili yakıt reaktöre yüklendi: Hedef yıl sonu
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın öncülüğünde temelleri atılan Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde, gerçek yakıt yüklemesinin bire bir provası niteliğindeki 163 adet temsili nükleer yakıt demetinin reaktöre yerleştirilmesi işlemi gerçekleştirildi. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) gözetiminde yapılan işlem 5 günlük kesintisiz çalışmayla başarıyla tamamlandı.
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- Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesinde reaktör basınç kabına 163 adet temsili nükleer yakıt demeti 5 günlük kesintisiz çalışmayla yüklendi.
- Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde gerçekleştirilen operasyon, gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğinde olup temsili demetler nükleer malzeme içermiyor.
- Yükleme sonrası reaktörün üst ekipmanlarının montajı ve soğuk-sıcak deneme testleri yapılacak.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl sonuna kadar santralde ilk elektrik üretiminin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
- Türkiye'nin 2050 yılına kadar nükleer kapasitesini Akkuyu, Sinop, Trakya santralleri ve küçük modüler reaktörlerle 20 bin megavata çıkarması planlanıyor.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Milli Enerji ve Maden Politikası" öncülüğünde temelleri atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde kritik bir aşama geride kaldı. Uzman ekiplerin 5 gün süren kesintisiz mesaisiyle, reaktör basınç kabına 163 adet temsili nükleer yakıt demeti başarıyla yüklendi.
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) gözetiminde yapılan bu operasyon, gerçek yakıt yüklemesinin bire bir provası niteliğini taşıyor. Rosatom'un Yakıt Bölümü'nde üretilen ve gerçek nükleer yakıt demetleriyle aynı tasarım, ağırlık ve boyuta sahip olan bu temsili demetler, nükleer malzeme içermiyor.
TESTLER ÖNCESİ SON VİRAJ
Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gözler, reaktörün üst ekipmanlarının montajına ve "soğuk-sıcak deneme testleri" sürecine çevrildi. Bu aşamalar, santralin elektrik üretimine geçmeden önceki son büyük teknik kontrol sürecini oluşturuyor.
ROSATOM: GERÇEK İŞLETMEYE EN YAKIN TEST
Rosatom tarafından yapılan açıklamada, temsili yakıtların gerçek yakıtla aynı fiziksel özelliklere sahip olduğu ancak nükleer materyal içermediği vurgulandı.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Akkuyu NGS'nin 1. Güç Ünitesi'nde temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ediyor."
"BİR SONRAKİ DEVREYE ALMA AŞAMASINA HAZIRIZ"
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü, sürecin devreye alma hazırlıkları açısından kritik olduğunu belirtti. Butckikh açıklamasında,
"Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ediyor. Temsili demetler sayesinde, nükleer yakıtla ilgili işlemleri gerçek işletme koşullarına mümkün olduğunca yakın şartlarda test ediyor, ekipmanların ve personelin bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğuna emin oluyoruz" ifadelerini kullandı.
HEDEF: YIL SONUNA KADAR İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ
Temsili yüklemenin tamamlanmasının ardından reaktörün üst kısım montajına ve ardından soğuk-sıcak testlere geçilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda takvimin başarıyla işlediğini belirterek Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonunu şu sözlerle özetledi:
"Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz."
Temsili yakıt yüklemesinin tamamlanmasıyla birlikte, reaktörün üst bölüm montajları ve ardından soğuk-sıcak testlerin başlatılması bekleniyor. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Akkuyu'da ilk elektrik üretimi için kritik eşiğe bir adım daha yaklaşılmış olacak.