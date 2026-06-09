Dorukhan Büyükışık soruşturması: Son firari gece bekçisi İbrahim Kazmacı'ya gözaltı kararı

18 şüpheli 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' ile 'Yalan Tanıklık' suçlarından tutuklandı.

Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılında İzmir'de bir inşaat şantiyesinde öldürülmesiyle ilgili son firari şüpheli gece bekçisi İbrahim Kazmacı, Edirne'den Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.

İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonların s on firari şüphelisi olan gece bekçisi İbrahim Kazmacı, Türkiye'ye giriş yaparken kıskıvrak yakalandı.

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari yakalandı.

SON ŞÜPHELİ FİRARİ SINIRDA KISKIVRAK YAKALANDI



Dorukhan Büyükışık'ın sırt bölgesine demir çubukla vurularak darp edilip öldürülmesine ilişkin İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan son firari şüpheli İbrahim Kazmacı (olay tarihindeki gece bekçisi), bugün Edirne ilinden yurda giriş yaptığı sırada emniyet güçlerince yakalandı.



Hakkında gözaltı kararı verilen Kazmacı'nın, yarın mevcutlu olarak adliyeye hazır edileceği öğrenildi.

25 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dev operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin tamamı adalete teslim edilmişti.

5 SANIĞA DURUŞMA ÖNCESİ TUTUKLAMA

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kasten Öldürme" suçundan yargılamaları devam eden Tayfun Çakmakçı, Hüseyin Kaya, Bilal Çelik, Hulusi Aras ve Ali Gülbaşı, jandarmanın hazırladığı yeni delil fezlekesi doğrultusunda çıkarıldıkları Nöbetçi 8. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.

18 ŞÜPHELİYE "DELİL KARARTMA" TUTUKLAMASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 18 şüpheli şahıs ise "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" ile "Yalan Tanıklık" suçlarından sevk edildikleri Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son firari şüpheli İbrahim Kazmacı'nın da Edirne'de yakalanmasıyla birlikte, Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyasında adı geçen 26 şüphelinin tamamı hakkında adli işlem yapılmış oldu. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel