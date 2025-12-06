SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tedesco devin özek ile flaş bir görüşme gerçekleştirdi

Edinilen bilgilere göre; Tedesco sezon başı kadro planlamasının yanlış yapıldığını Devin Özek’le yaptığı görüşmede söyledi. İtalyan hocanın, ocakta forvet; orta saha ve sol stoper istediği kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2025
Tedesco devin özek ile flaş bir görüşme gerçekleştirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de gözler ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı- Lacivertliler'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, sezon başındaki kadro planlamasından memnun olmadığı ve önemli takviyeler talep ettiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, kulübün Futbol Direktörü Devin Özek ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve takım içindeki sorunlara dair net ifadeler kullandığı bildirildi. Görüşmede Tedesco'nun, takımda yaşanan sıkıntıların temel sebeplerine dikkat çekerek "Takımda ters giden şeylerin nedeni belli. Sezon planlaması çok yanlış yapılmış. Bunu acilen devre arasında düzeltmeliyiz" dediği ifade edildi. 40 yaşındaki teknik adamın, devre arasında mutlaka üç bölgeye transfer yapılmasını istediği kaydedildi. Bu bölgeler şöyle: 9 numara (forvet), orta saha, sol stoper...

Edinilen bilgilere göre; bunların dışında Tedesco, mümkün olursa takıma sağ kanat ve sol bek takviyesi de istiyor. Fenerbahçe yönetiminin, Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları için düğmeye bastığı ve ocak ayının kulüp adına oldukça hareketli geçeceği belirtiliyor. Kanarya'nın devre arasında önemli transferler yapacağı öne sürülüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete’de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack’ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi Türkiye yakında alacak dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
Kadın elinin değdiği yerde huzur olur | Başkan Erdoğan’dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco’dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe’den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere’ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı