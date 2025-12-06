Tedesco devin özek ile flaş bir görüşme gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de gözler ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı- Lacivertliler'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, sezon başındaki kadro planlamasından memnun olmadığı ve önemli takviyeler talep ettiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, kulübün Futbol Direktörü Devin Özek ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve takım içindeki sorunlara dair net ifadeler kullandığı bildirildi. Görüşmede Tedesco'nun, takımda yaşanan sıkıntıların temel sebeplerine dikkat çekerek "Takımda ters giden şeylerin nedeni belli. Sezon planlaması çok yanlış yapılmış. Bunu acilen devre arasında düzeltmeliyiz" dediği ifade edildi. 40 yaşındaki teknik adamın, devre arasında mutlaka üç bölgeye transfer yapılmasını istediği kaydedildi. Bu bölgeler şöyle: 9 numara (forvet), orta saha, sol stoper...



Edinilen bilgilere göre; bunların dışında Tedesco, mümkün olursa takıma sağ kanat ve sol bek takviyesi de istiyor. Fenerbahçe yönetiminin, Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları için düğmeye bastığı ve ocak ayının kulüp adına oldukça hareketli geçeceği belirtiliyor. Kanarya'nın devre arasında önemli transferler yapacağı öne sürülüyor.