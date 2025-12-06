Kupada dev eşleşme: Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasının kura çekimi dün Riva'da gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Törende açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Kulüplerimizin Avrupa'da çıtayı daha yukarıya çıkarmasını istiyoruz. Avrupa için bir yol da Ziraat Türkiye Kupası'dır. Kulüplerimize kupaya katkıları için teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz" dedi. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Kupanın grup aşamasının ilk haftası da dev bir eşleşmeye sahne olacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda yer alan kupanın son şampiyonu Galatasaray ilk hafta maçında Başakşehir'i ağırlayacak. Aynı grupta yer alan Trabzonspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.



İŞTE KUPA STATÜSÜ

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu karşılaşmaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak.

A GRUBU B GRUBU C GRUBU Galatasaray Samsunspor Fenerbahçe Başakşehir Eyüpspor Beşiktaş Trabzonspor Konyaspor Rizespor Alanyaspor Antalyaspor Gaziantep K.Gümrük G.Birliği Kocaelispor İstanbulspor Bodrum FK Erzurum Boluspor Iğdır FK Keçiören Fethiyespor Aliağa B.Yeniçağrı