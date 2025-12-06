SON DAKİKA
İki maçta şike şüphesine gözaltı kararı verildi

Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, Ankaraspor- Nazillispor ve Ümraniyespor- Giresunspor maçlarıyla ilgili kararını açıkladı... Maçla bağlantılı olarak Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenör hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankaraspor-Nazillispor maçı için gözaltına alınan isimler: Ahmet Okatan, Gürhan Sönmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten ve Şahin Kaya. Ümraniyespor- Giresunspor maçı ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle gözaltı kararı verilen kişiler: Cüneyt Semirli, Ümit Kaya, Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya.

