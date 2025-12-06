Fenerium derbi haftasında satış rekoru kırdı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar, Galatasaray ile 1 Aralık Pazartesi günü oynanan derbi haftasında Fenerium mağazalarına akın etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerium, sadece 5 günlük süreçte 143 milyon 762 bin TL'lik ürün satışı gerçekleştirdi. Geçen sezonun derbi haftasında 70 milyon TL'lik satış yapan Fenerium'un bu yıl elde ettiği rakam, geçen yılın iki katını aşarak yeni bir rekora imza attı. Kulüp, satışlardaki bu büyük artış sonrası taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarımız bizim için güç kaynağı" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertli kulüp, derbi haftası boyunca birçok üründe %50'ye varan indirimler uyguladı. Ancak açıklamaya göre taraftarlar alışverişlerinin %73'ünü indirimsiz ürünlerden yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar 5 gün içinde bütün mağazalara akın ederek kulübün lisanslı ürünlerini satın aldı... Sarı- Lacivert renklere gönül verenler kulüplerine maddi destek verdi.