Bahis operasyonunda 2. dalga: Türk futbolunu sarsan skandalda ortalık karıştı!

Bahis soruşturmasında yeni dalga. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde bahse bulaşan futbolcular ve kulüp başkanları tespit edildi. Kendi maçına bahis oynadığı tespit edilen aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bulunduğu 27 futbolcu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildi. Adana Demir Eski Başkanı Murat Sancak ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere 7 şahsın banka hesaplarının incelendiği ve şüpheli finansal işlemlerin olduğu tespit edildi. Öte yandan Murat Sancak'ın ifade vermek üzere emniyete gittiği açıklandı. İstanbul merkezli 16 ilde 46 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında gözaltına kararı verilen 35 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirtilirken 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



YANDAŞ İÇİN BAHİSLERİ O OYNADI!

Mert Hakan Yandaş, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın gözaltı gerekçesi olarak, "Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildiği" gösterildi. Tecrübeli oyuncunun evinde arama yapıldı. Yandaş için bahis oynayan kişinin Ersen Dikmen olduğu öne sürülüyor.



SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin konuştu. Tunç, "Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" diye konuştu.



SÜPER LİG'DEN 9 OYUNCU



Gözaltı kararı verilen Süper Lig oyuncuları: Abdulsamet Burak, Ndao, İzzet Malak, Kerem Sirkeci, Metehan Baltacı, Salih Malkoçoğlu, Uğur Yıldız, Yusuf Özdemir ve Mert Hakan Yandaş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada operasyonların genişleyeceğinin sinyalini vermişti.