Trabzonspor alkış alan bir karara imza attı

Filistin'de yaşanan ve artık dünyanın her yerinden büyük bir tepkiyle karşılanan soykırıma yönelik bir hamle de Trabzonspor'dan geldi.



EN BÜYÜK MARKASI

Gazze'de gözünü kırpmadan binlerce insanı katleden İsrail'in global anlamda en büyük markalarından biri olan Coca Cola, Süper Lig kulüplerine sponsor olmak için düğmeye bastı. Öncelikle 4 büyük kulüple masaya otumak isteyen Coca Cola'ya Trabzonspor'dan tokat gibi bir yanıt geldi.



SOYKIRIMA TEPKİ

Alınan bilgilere göre Bordo-mavililer, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek yapılan sponsorluk teklifini geri çevirdi.



TOKAT GİBİ YANIT

Başkan Ertuğrul Doğan, "Filistin'de binlerce çocuk katledilirken anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadesini kullandı. Şimdi gözler diğer büyük kulüplere