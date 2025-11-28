PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor alkış alan bir karara imza attı

Bordo-mavili yönetim, sponsorluk teklifinde bulunan Coca- Cola’yı Filistin’deki soykırıma dikkat çekerek reddetti. Başkan Ertuğrul Doğan, “Filistin’de binlerce çocuk katledilirken anlaşma yapmamız bize yakışmaz” ifadesini kullandı...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2025
Filistin'de yaşanan ve artık dünyanın her yerinden büyük bir tepkiyle karşılanan soykırıma yönelik bir hamle de Trabzonspor'dan geldi.

EN BÜYÜK MARKASI
Gazze'de gözünü kırpmadan binlerce insanı katleden İsrail'in global anlamda en büyük markalarından biri olan Coca Cola, Süper Lig kulüplerine sponsor olmak için düğmeye bastı. Öncelikle 4 büyük kulüple masaya otumak isteyen Coca Cola'ya Trabzonspor'dan tokat gibi bir yanıt geldi.

SOYKIRIMA TEPKİ
Alınan bilgilere göre Bordo-mavililer, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek yapılan sponsorluk teklifini geri çevirdi.

TOKAT GİBİ YANIT
Başkan Ertuğrul Doğan, "Filistin'de binlerce çocuk katledilirken anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadesini kullandı. Şimdi gözler diğer büyük kulüplere

